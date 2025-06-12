Санкции не панацея: дипломат объяснил, как заставить РФ сесть за стол переговоров

Санкционный удар важен для принуждения России к переговорам, но это не единственный фактор.

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Россию только санкциями не принудить к миру / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, УНИАН

Что сказал Огрызко:

Для усиления давления Украина должна продолжать поражать важные объекты РФ

Украине нужно самостоятельно производить оружие

Санкции против РФ должны быть настоящими

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что вместе с союзниками мы подошли к моменту, когда страну-агрессора Россию можно заставить закончить, или, по крайней мере, приостановить войну, введя жесткие санкции.

Однако в этом контексте стоит говорить в первую очередь не о санкционном давлении, а о двух других факторах. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, в ситуации, в которой оказалась Украина, лучшей "санкцией" против России будет то, что происходило в рамках операции СБУ "Паутина". Это и есть то, что мы должны демонстрировать ежедневно и каждую ночь.

"Чем больше таких ударов по российской военной машине, тем быстрее она сломается. Это первый момент, из которого следует необходимость получения от наших западных партнеров всей необходимой нам военной помощи - не завтра, не послезавтра, а сегодня. А еще лучше - вчера. Тогда у нас в кармане будет один из главных аргументов", - подчеркнул дипломат.

Вторым фактором, по мнению Огрызко, является производство собственного оружия, о чем также говорил Зеленский. Если Украина сможет обеспечивать до 40% собственных потребностей, это станет колоссальным инструментом влияния на Москву.

Смотрите видео о том, какими должны быть санкции против России:

"Уже сейчас публично говорят о том, что Украина выходит на новое качественное оружие - баллистические ракеты. Они уже прошли соответствующие испытания и даже были применены. Если удастся в ближайшее время перевести эту программу в промышленное производство, и изготовление ракет пойдет быстро и масштабно - тогда на болотах быстро поймут, что такое бумеранг. Я всегда говорил: те, кто запускает бумеранг и думает, что он не вернется - ошибаются. Он возвращается. И вот сейчас - именно тот момент", - добавил он.

Еще одним фактором являются санкции, о которых говорил президент Украины. Но они должны быть настоящими и контролируемыми. Потому что если с одной стороны будет звучать хорошее заявление, а с другой - нехорошее исполнение, тогда это дискредитация самой идеи санкций.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание по введению дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Ранее президент Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", но пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций.

Накануне стало известно, что после визита украинской делегации в США в Сенате выросла поддержка инициативы сенатора Линдси Грэма по ужесточению санкций против России.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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