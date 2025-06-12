Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, детали

Коротко:
- ВСУ нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса РФ
- Взрывы были зафиксированы на территории Технопарка "Резонит"
- Он специализируется на производстве электроники
В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, взрывы были зафиксированы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области.
"Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что результаты огневого поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в ведомстве.
Взрывы в Московской области - видео:
Взрывы в России - что известно
Как сообщал Главред, днем, 11 июня, в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщали о большом столбе дыма. Взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.
В ночь на 11 июня в стране-агрессоре РФ также прогремели взрывы. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.
Кроме того, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.
Читайте также:
- Мощные взрывы на аэродромах в РФ: поражено более 40 самолетов, все подробности
- Дроны атаковали авиабазы РФ: взрывы в Саратове, Энгельсе, Брянске и не только
- В России прогремели взрывы: под ударом завод, производящий элементы для ракет
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред