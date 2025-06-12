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Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, детали

Мария Николишин
12 июня 2025, 10:50
272
Результаты огневого поражения уточняются.
Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, детали
Взрывы в Технопарке "Резонит" / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Коротко:

  • ВСУ нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса РФ
  • Взрывы были зафиксированы на территории Технопарка "Резонит"
  • Он специализируется на производстве электроники

В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, взрывы были зафиксированы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области.

видео дня

"Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в ведомстве.

Взрывы в Московской области - видео:

Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, детали

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, днем, 11 июня, в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщали о большом столбе дыма. Взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.

В ночь на 11 июня в стране-агрессоре РФ также прогремели взрывы. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.

Кроме того, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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