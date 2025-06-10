'Примут без позиции Трампа': когда закон о санкциях для РФ представят в Сенате

О чем говорится в материале:
- Законопроект об усилении санкций против РФ могут внести в Сенат США уже на этой неделе
- Законопроект может быть принят без учета позиции Трампа
После визита украинской делегации в США в Сенате выросла поддержка инициативы сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России. Как сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона, документ могут внести на рассмотрение уже на следующей неделе.
Он отметил, что хотя вокруг этого вопроса может быть много политического шума, в итоге все сводится к конкретным действиям. И одним из таких действий является именно законопроект Линдси Грэма, который каждый может увидеть как реальный шаг к усилению санкций.
"Нам кажется, что после визита украинской делегации в США, шансы на принятие законопроекта довольно существенные. Интересный момент в том, что этот законопроект будет принят независимо от позиции Трампа в том виде и в той конфигурации поддержки в Сенате, которая есть сейчас. Посмотрим", - рассказал Власюк.
Уполномоченный президента подчеркнул, что законопроект могут внести на рассмотрение Сената США уже на этой неделе.
Как отметил Владислав Власюк, в случае принятия это будет свидетельством четкой позиции американского истеблишмента о необходимости усиления санкций против России.
Он также отметил, что документ содержит много положений, которые согласуются с санкционной политикой других государств, в частности в сфере давления на нефтегазовый сектор РФ.
По словам Власюка, лидеры многих стран прилагают значительные усилия, чтобы стимулировать Соединенные Штаты к согласованному усилению санкций, что могло бы заставить Россию перейти к реальным мирным переговорам.
Санкции против России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что в европейских странах и среди многих других союзников Украины сохраняется политическая решимость продолжать давление на Россию путем жестких санкций.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство действиями канцлера Германии Фридриха Мерца, который не сдержал обещание о введении дополнительных ограничений против России.
В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать никаких санкций ЕС против России, если они будут противоречить национальным интересам его страны.
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Кто такой Линдси Грэм?
Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.
3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.
Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.
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