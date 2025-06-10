"Рвутся и штурмуют": в ВСУ рассказали, зашли ли россияне на Днепропетровщину

Оккупанты несколько недель подряд пытаются прорваться в Днепропетровскую область, рассказал Владислав Волошин.

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Россияне не зашли в Днепропетровскую область/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 23 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Волошина:

Россияне не зашли в Днепропетровскую область

Оккупанты несколько недель безуспешно пытаются прорваться

ВСУ отбивают штурмы врага и не допустили потерь позиций

Российские войска не вышли к границе Днепропетровской области. На их пути остаются несколько населенных пунктов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире "Мы-Украина".

По его словам, оккупанты пытаются захватить населенные пункты и прорваться на Днепропетровщину уже несколько недель подряд, но безуспешно. Волошин отметил, что на пути врага стоит Зеленое Поле и Вольное Поле.

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"Поэтому говорить, что они зашли в Днепропетровскую область - это лишь популистские лозунги, которые они используют для собственного ИПСО. Да, они действительно туда рвутся и проводят большое количество штурмовых действий, однако Силы обороны их туда не пускают, и отражают штурмы", - рассказал представитель Сил обороны Юга.

Спикер подчеркнул, что потерь позиций на этом направлении у украинских защитников не было уже несколько дней.

Также Волошин заявил, что островная зона на Днепре остается полностью под контролем ВСУ. Россияне ежедневно совершают до семи неудачных попыток захватить плацдарм на островах или продвинуться к Антоновским мостам, однако несут значительные потери.

"Противник пытается в южной части островной зоны захватить хоть какой-то плацдарм на каком-то из островов - но ничего ему не удается. Противник также пытается подойти к нашим защитникам, которые держат оборону возле Антоновских мостов - однако там он тоже не имеет никаких успехов. Ежедневно противник осуществляет до семи таких попыток, но несет немалые потери", - подчеркнул он.

Что происходит возле Днепропетровской области - подробности

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района. Из этих населенных пунктов, расположенных у границы с Донецкой областью, уже эвакуировали 400 детей, еще 26 остаются на месте.

Российских оккупантов нет на территории Днепропетровской области и вблизи ее границ, заявил 9 июня спикер группировки "Хортица" Виктор Трегубов. Он опроверг заявления врага о прорыве в регион и назвал их сообщения информационными провокациями.

Однако российские войска продолжают наступление на Днепропетровщину, имея значительное преимущество в живой силе, сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й бригады. Противник пытается выйти на административную границу области.

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Кто такой Владислав Волошин? Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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