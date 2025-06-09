У ЕС и США есть козыри: Новак рассказал, какие санкционные удары могут добить РФ

Нынешние пакеты санкций не способны дожать экономику России, но есть нюанс.

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Какими могут быть санкции украинских союзников против России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что сказал Новак:

Европа и другие страны готовы давить на Россию экономически

Нынешние санкции еще серьезно не ударили по экономике страны-агрессора

Мировые лидеры могут нанести три серьезных санкционных удара по РФ

У европейских и многих других стран-союзников Украины есть политическая воля дожимать страну-агрессора Россию жесткими санкциями. Об этом в чате на Главреде рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, даже США сейчас ведут диалог с Европейским Союзом, чтобы согласовать американские и европейские санкции. Такое решение является в частности следствием успешных атак СБУ на российские аэродромы.

"США также осознали, что Россию победить реально. Для этого нужно военное давление на РФ путем увеличения военной помощи Украине, и санкционный - что уменьшит поступление валюты в Россию, которую она превращает в финансирование войны против Украины", - добавил экономист.

Сейчас все санкционные пакеты, которые уже были приняты, сложно назвать поверхностными, но они еще серьезно не затронули основные сферы российской экономики, прежде всего энергетику и сельское хозяйство.

Смотрите видео о том, какое сейчас состояние российской экономики:

В дальнейшем у партнеров Украины есть возможности сильнее давить на Россию санкциями. Они могут ввести энергетическое эмбарго, снизить планку цен на российскую нефть с сегодняшних 60 долларов до 45 долларов, а также ввести полное торговое эмбарго на покупку любых товаров в России.

"Это три самые сильные действия, к которым могут прибегнуть ЕС и другие страны, чтобы сделать невозможным для России получение больших валютных доходов от продажи ее энергоресурсов. Поэтому возможности еще есть, еще есть чем бить по России. А также финансовый сектор, то есть отключение банковской системы России от платежной системы SWIFT", - добавил Новак.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Введение санкций против России - последние новости

Недавно, как писал Главред, президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором есть ссылка на материал о вероятности введения мощных санкций против страны-агрессора РФ.

Ранее также президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание о введении дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Накануне Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против страны-агрессора России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.

Больше новостей:

Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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