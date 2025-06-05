"Рычаги давления на Путина": Трамп намекнул на мощный удар по РФ

Американский лидер опубликовал свой пост практически сразу после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

https://glavred.info/world/rychagi-davleniya-na-putina-tramp-nameknul-na-moshchnyy-udar-po-rf-10670756.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп не исключает санкционный удар по РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

Главное:

Трамп опубликовал пост со ссылкой на материал по новым санкциям против РФ

Ссылка на СМИ была опубликована сразу после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором есть ссылка на материал относительно вероятности введения мощных санкций против страны-агрессора РФ.

В своей социальной сети Truth Social он поделился ссылкой на статью из The Washington Post под заголовком "Конгресс может предоставить Трампу рычаги давления на Путина".

видео дня

Отметим, что американский лидер опубликовал свой пост практически сразу после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

О чем идет речь в статье The Washington Post

В статье рассматривается законопроект, предполагающий введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией в торговой сфере. Отмечается, что даже если Сенат утвердит документ, это не обяжет Трампа подписывать его, но обеспечит ему определённое давление на Кремль.

Как пишет издание, санкции начнут действовать лишь в случае, если президент официально заявит, что Путин отказывается вести переговоры по мирному урегулированию войны с Украиной.

/ Инфографика: Главред

Такой сценарий, по мнению журналистов, значительно усилил бы влияние Трампа в отношениях с Москвой и дал бы ему возможность в любой момент ввести серьёзные санкции против РФ.

Что предшествовало

Ранее Трамп уже обращался к конгрессменам с просьбой приостановить рассмотрение санкционного пакета, который включает 500-процентные пошлины на импорт нефти и других ресурсов из России и стран, продолжающих с ней торговлю.

Ранее сообщалось о том, что Трамп созвонился с Путиным, по его словам, в Кремле пообещали ответ за "нападение на аэродромы". Телефонный разговор двух президентов длился примерно час и 15 минут.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Больше новостей:

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред