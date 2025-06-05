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"Рычаги давления на Путина": Трамп намекнул на мощный удар по РФ

Алексей Тесля
5 июня 2025, 09:11
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Американский лидер опубликовал свой пост практически сразу после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.
Трамп, Путин
Дональд Трамп не исключает санкционный удар по РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

Главное:

  • Трамп опубликовал пост со ссылкой на материал по новым санкциям против РФ
  • Ссылка на СМИ была опубликована сразу после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором есть ссылка на материал относительно вероятности введения мощных санкций против страны-агрессора РФ.

В своей социальной сети Truth Social он поделился ссылкой на статью из The Washington Post под заголовком "Конгресс может предоставить Трампу рычаги давления на Путина".

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Отметим, что американский лидер опубликовал свой пост практически сразу после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

О чем идет речь в статье The Washington Post

В статье рассматривается законопроект, предполагающий введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией в торговой сфере. Отмечается, что даже если Сенат утвердит документ, это не обяжет Трампа подписывать его, но обеспечит ему определённое давление на Кремль.

Как пишет издание, санкции начнут действовать лишь в случае, если президент официально заявит, что Путин отказывается вести переговоры по мирному урегулированию войны с Украиной.

санкции
/ Инфографика: Главред

Такой сценарий, по мнению журналистов, значительно усилил бы влияние Трампа в отношениях с Москвой и дал бы ему возможность в любой момент ввести серьёзные санкции против РФ.

Что предшествовало

Ранее Трамп уже обращался к конгрессменам с просьбой приостановить рассмотрение санкционного пакета, который включает 500-процентные пошлины на импорт нефти и других ресурсов из России и стран, продолжающих с ней торговлю.

Ранее сообщалось о том, что Трамп созвонился с Путиным, по его словам, в Кремле пообещали ответ за "нападение на аэродромы". Телефонный разговор двух президентов длился примерно час и 15 минут.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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Дональд Трамп Владимир Путин санкции против России
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