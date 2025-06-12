Зачем Путину переговоры с Украиной: Зеленский назвал неожиданную причину

Российская сторона "не совсем открыта и честна в отношении войны". Зеленский надеется, что это понимают в США.

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Зеленский объяснил, зачем Путину переговоры с Украиной / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, сайт Кремля

Главные тезисы Зеленского:

РФ ведет переговоры с Украиной из-за угрозы новых санкций

Путин хочет выиграть время и лжет Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций. По его словам, Кремлю важно показать президенту США Дональду Трампу, что "между Украиной и РФ есть дипломатический мост".

Зеленский объяснил в интервью Bild, что Путин хочет, чтобы против России не не вводились санкции, пока идут переговоры. Если же санкции будут введены, то Путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет".

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Вторая цель Путина - "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Длительная война без поддержки партнеров (Украины - ред.) - это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями", - считает Зеленский.

Он добавил, что главной ошибкой является слишком медленная реализация санкций, так как это дало Путину шанс адаптироваться. В частности, речь идет об экономике и особенно о военной промышленности.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он сможет продержаться еще какое-то время", - заявил президент Украины.

Что сказал Зеленский о критике Трампа

Президент Украины заявил, что принимает тот факт, что глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно критиковал не только Путина, но и его самого.

Зеленский пояснил, что отнесется к этому нормально, если это приблизит Украину к окончанию войны.

При этом он считает, что Трамп видит, что российская сторона "не совсем открыта и честна в отношении войны". Зеленский уверен, что Россия "просто лжет Трампу".

"По моему мнению, Путин не понимает ничего, кроме силы. И у Америки есть эта сила. И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает", - сказал Зеленский.

О поддержке Украины

Президент подчеркнул, что чем больше будет поддержка Украине, тем меньше украинцев погибнет.

"Люди - это не дрова, которые мы бросаем в огонь. Мы не относимся к своим людям так, как это делают русские", - добавил глава государства.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции.

По итогу встречи стороны договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных (в формате всех на всех), всех солдат в возрасте 18-25 лет, а также вернуть тела погибших - 6000 на 6000 тысяч.

Также РФ передала список более трехсот фамилий вывезенных украинских детей, которых готова вернуть, если объявятся их родственники.

Кроме того, на этих переговорах стороны представили свои варианты мирного урегулирования войны. Украина передала свой документ еще за несколько дней до Стамбула. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал требования украинской стороны "довольно приемлемыми".

РФ свою версию "мирного меморандума" для прекращения огня представила лишь на самой встрече. В документе много требований, который должен выполнить Киев по мнению Кремля.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что на встрече украинской и российской делегаций 2 июня в Стамбуле был достигнут прогресс. Турция ожидает, что между Украиной и Россией пройдет новый раунд переговоров.

Позже в РФ условие для дальнейших переговоров с Украиной.

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