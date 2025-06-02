Огромный перечень условий: появился полный текст "мирного меморандума" РФ

О чем говорится в тексте российского меморандума:
- РФ хочет вывода украинских военных из 4-х областей
- РФ хочет нейтрального статуса Украины
- Кремль требует предоставления статуса официального русскому языку
РФ опубликовала текст своего "мирного меморандума" для прекращения огня. В нем много требований, который должен выполнить Киев по мнению Кремля. Об этом сообщает ТАСС.
Одним из требований РФ остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской. Также РФ хочет нейтралитета Украины, отказа от вступления в военные союзы и запрет на размещение иностранных формирований на территории страны.
РФ выступает против ядерного оружия в Украине. Также Кремль хочет, чтобы Украина распустила все "националистические формирования" и ограничила численность ВСУ.
Также в тесте меморандума говорится о:
- предоставлении статуса официального русскому языку;
- снятии всех санкций и отказе от введения новых;
- отказе от "взаимных претензий" в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;
- снятии ограничений в отношении УПЦ МП;
- поэтапном восстановлении дипломатических и экономических связей с РФ, в том числе и с "третьими государствами".
РФ описала отдельно то, в каком случае может быть достигнуто прекращение огня. Речь идет о "пакетном предложении":
запрет на передислокацию ВСУ;
- прекращение мобилизации и начало демобилизации;
- прекращение зарубежных поставок оружия, в том числе предоставление разведданных и спутниковой связи;
- запрет на размещение иностранной военной помощи на территории Украины;
- гарантии на отказ от "диверсий и подрывной деятельности на территории РФ";
- взаимная амнистия политзаключенных;
- объявление даты проведения выборов президента и Верховной Рады, которые должны состояться якобы не позднее, чем через сто дней после отмены военного положения.
Переговоры в Стамбуле 2 июня - последние новости
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