Огромный перечень условий: появился полный текст "мирного меморандума" РФ

РФ назвала условия для прекращения огня и завершения войны.

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РФ опубликовала мирный меморандум / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции, скриншот из видео

О чем говорится в тексте российского меморандума:

РФ хочет вывода украинских военных из 4-х областей

РФ хочет нейтрального статуса Украины

Кремль требует предоставления статуса официального русскому языку

РФ опубликовала текст своего "мирного меморандума" для прекращения огня. В нем много требований, который должен выполнить Киев по мнению Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Одним из требований РФ остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской. Также РФ хочет нейтралитета Украины, отказа от вступления в военные союзы и запрет на размещение иностранных формирований на территории страны.

видео дня

РФ выступает против ядерного оружия в Украине. Также Кремль хочет, чтобы Украина распустила все "националистические формирования" и ограничила численность ВСУ.

Также в тесте меморандума говорится о:

предоставлении статуса официального русскому языку;

снятии всех санкций и отказе от введения новых;

отказе от "взаимных претензий" в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;

снятии ограничений в отношении УПЦ МП;

поэтапном восстановлении дипломатических и экономических связей с РФ, в том числе и с "третьими государствами".

РФ описала отдельно то, в каком случае может быть достигнуто прекращение огня. Речь идет о "пакетном предложении":

запрет на передислокацию ВСУ;

прекращение мобилизации и начало демобилизации;

прекращение зарубежных поставок оружия, в том числе предоставление разведданных и спутниковой связи;

запрет на размещение иностранной военной помощи на территории Украины;

гарантии на отказ от "диверсий и подрывной деятельности на территории РФ";

взаимная амнистия политзаключенных;

объявление даты проведения выборов президента и Верховной Рады, которые должны состояться якобы не позднее, чем через сто дней после отмены военного положения.

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