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"Европа созревает к решительным действиям": Горбач сказал, нанесет ли ЕС жесткий удар по РФ

Алёна Воронина
16 июня 2025, 13:12
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Сейчас Европа находится на одном из последних этапов "созревания" к решительным действиям.
Мерц, санкции
Горбач сказал, нанесет ли ЕС жесткий удар по РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Основные тезисы Горбача:

  • Европа созревает к решительным действиям и может ввести против РФ жесткие санкции
  • Новый канцлер Германии Мерц может повлиять на Венгрию, которая не хочет поддерживать санкции

Европа сейчас созревает к тому, чтобы повлиять на Словакию и Венгрию и заставить их поддержать санкции против страны-агрессора России.

Она сейчас находится на одном из последних этапов этого "созревания" и возможны определенные изменения. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду.

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"Созрела ли Европа к решительным действиям? Хороший вопрос. Мне кажется, что она сейчас находится на одном из последних этапов этого "созревания". И действительно возможны определенные изменения", - отметил Горбач.

Эксперт сказал, что он связывает это прежде всего со сменой правительства Германии и появлением нового канцлера - Фридриха Мерца, который может по-новому вести диалог с Виктором Орбаном.

Горбач отметил, что Германия - это именно то государство, которое на национальном уровне способно влиять на Венгрию из-за огромных немецких инвестиций в венгерскую экономику, немецких производств на территории Венгрии и т.п.

"Поэтому, если правительство Мерца захочет повлиять на Виктора Орбана, оно это сделает - с помощью экономических и политико-экономических рычагов. Однако есть еще один нюанс: правительство Орбана, как и он сам лично, уже фактически находятся в разгаре избирательной кампании. Выборы в Венгрии должны состояться в следующем году, но поведение правительства уже сейчас свидетельствует, что они ведут предвыборную кампанию. Это проявляется во всем - в риторике, действиях и т.д.", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что именно интересы избирательной кампании, ее стратегия могут преобладать над давлением как со стороны Брюсселя, так и со стороны Берлина.

"Ситуация, безусловно, созревает, но степень этой "зрелости" мы сможем определить только эмпирически. Будем наблюдать за тем, как Виктор Орбан и его правительство отреагируют на 18-й пакет антироссийских санкций", - сказал Горбач.

Смотрите видео интервью Владимира Горбача Главреду о том, чего ждать Украине от западных партнеров:

Санкции против России - последние новости

Как сообщал Главред, Путину рекомендуют готовиться к жестким санкциям - был четкий сигнал из Берлина. Мировые лидеры будут давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

Также ранее сообщалось, что на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям. Президент Литвы подчеркнул, что Москва представляет угрозу для всей Европы.

Напомним, Зеленский выступил с громким заявлением о ценности жизни украинцев. Президент Украины отметил, что вводить жесткие ограничения против РФ нужно уже сейчас, чтобы уменьшить потери среди украинцев.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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