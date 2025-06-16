РФ планировала оккупацию Мариуполя задолго до 2022 года: появились доказательства

Главное из заявления Андрющенко:
- РФ имела план оккупации Мариуполя еще задолго до полномасштабного вторжения
- В частности, в 2019 году на государственном сайте РФ были обнародованы проекты модернизации Мариуполя
Страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, но планы оккупации Мариуполя оккупанты вынашивали еще задолго до этого времени. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
В частности, он нашел подтверждение планов по оккупации города на сайте одного из российских государственных учреждений.
"Очередное доказательство, что Россия планировала оккупацию Мариуполя (не исключительно, в частности) задолго до 24.02.2022 года", - написал Андрющенко.
По его словам, на сайте государственного российского Единого института планирования пространства, занимающегося проектированием всех строительных работ на уже оккупированных территориях, в 2019 году были обнародованы проекты модернизации Мариуполя.
"Еще раз. 2019 год. Россияне не просто планировали, но и открыто умудрились обнародовать строительно-проектную документацию по перестройке Мариуполя", - отметил он.
Руководитель Центра изучения оккупации также добавил, что это, вероятно, первое публичное доказательство подготовки к полному уничтожению Мариуполя до полномасштабного вторжения.
Война - последние новости Украины
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп видит, что Россия не совсем честная в отношении войны, она врет американскому лидеру. По его словам, рычаги для прекращения войны находятся в руках Трампа.
Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал, что война в Украине может продолжаться как минимум до тех пор, пока диктатор Владимир Путин находится у власти.
Кроме того, Зеленский сообщал, что нынешняя фаза войны превратилась в борьбу за финансовые ресурсы как для Украины, так и для России.
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Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
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