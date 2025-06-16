РФ планировала оккупацию Мариуполя задолго до 2022 года: появились доказательства

Андрющенко опубликовал первое публичное доказательство подготовки РФ к оккупации Мариуполя.

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Планы РФ по оккупации Мариуполя / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Главное из заявления Андрющенко:

РФ имела план оккупации Мариуполя еще задолго до полномасштабного вторжения

В частности, в 2019 году на государственном сайте РФ были обнародованы проекты модернизации Мариуполя

Страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, но планы оккупации Мариуполя оккупанты вынашивали еще задолго до этого времени. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В частности, он нашел подтверждение планов по оккупации города на сайте одного из российских государственных учреждений.

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"Очередное доказательство, что Россия планировала оккупацию Мариуполя (не исключительно, в частности) задолго до 24.02.2022 года", - написал Андрющенко.

По его словам, на сайте государственного российского Единого института планирования пространства, занимающегося проектированием всех строительных работ на уже оккупированных территориях, в 2019 году были обнародованы проекты модернизации Мариуполя.

"Еще раз. 2019 год. Россияне не просто планировали, но и открыто умудрились обнародовать строительно-проектную документацию по перестройке Мариуполя", - отметил он.

Руководитель Центра изучения оккупации также добавил, что это, вероятно, первое публичное доказательство подготовки к полному уничтожению Мариуполя до полномасштабного вторжения.

Планы РФ по оккупации Мариуполя / фото: Петр Андрющенко

Планы РФ по оккупации Мариуполя / фото: Петр Андрющенко

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Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал, что война в Украине может продолжаться как минимум до тех пор, пока диктатор Владимир Путин находится у власти.

Кроме того, Зеленский сообщал, что нынешняя фаза войны превратилась в борьбу за финансовые ресурсы как для Украины, так и для России.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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