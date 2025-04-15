'Двинут через 3-4 года': Свитан предупредил о подготовке РФ к новому вторжению

Решение РФ о вторжении в Европу не зависит от вывода войск США, отметил Роман Свитан.

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Вторжение РФ в Европу возможно через 3-4 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Ключевые тезисы Свитана:

Наличие войск США на территории Европы никак не останавливает РФ от вторжения

Пока в Украине продолжается война, вторжения РФ в Европу и страны НАТО не будет

Если война остановится, то через 3-4 года россияне двинутся в страны Балтии

Решение России о вторжении в Европу не зависит от вывода американских войск. Вторжение РФ возможно через 3-4 года, если боевые действия в Украине прекратятся. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Решение России о вторжении в Европу совершенно не зависит от того, выведут ли американцы часть своих войск. Россиянам безразлично, по кому бить: по американцу, англичанину, французу или еще кому-то. Если операция планируется Россией, она не будет зависеть от национальности войск, которые будут противостоять", - пояснил он.

Свитан отметил, что сейчас Россия воздерживается от вторжения в Европу из-за ограничений, связанных с ее военными возможностями. В частности, речь идет о необходимости иметь достаточные силы, средства для развертывания тылов и обеспечения устойчивой работы экономики.

"Россияне уже вложили сотни миллиардов рублей в развертывание площадок, в частности, для вторжения в страны Балтии. Например, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов - это как раз и есть площадки для вторжения в страны Балтии. То же самое касается и усиления военного сотрудничества с Беларусью, инфильтрации российских спецслужб и российских военнослужащих в вооруженные силы Беларуси, а также совместных военных учений РФ и Беларуси, которые пройдут этой осенью. Все это является камнями для строительства фундамента для вторжения в страны Балтии: Эстонию, Литву, Латвию и в часть Польши, чтобы соединиться с Калининградской областью. Поэтому подготовка уже идет", - рассказал эксперт.

Свитан подчеркнул, что для России не имеет значения, присутствуют ли американские войска в этих странах. Страна-агрессор продолжает готовить свои силы для агрессии, а также работает со странами-сателлитами, такими как Китай и Северная Корея, для укрепления своих возможностей. В то же время Иран, по мнению эксперта, уже не является частью "оси зла" из-за угроз со стороны США и Израиля.

НАТО vs "ось зла" / Инфографика: Главред

Также Свитан заявил, что даже если сейчас "ось зла" готовится к вторжению, реальная возможность для этого появится только через 3-4 года. При этом такое развитие событий возможно, только если боевые действия в Украине прекратятся.

"Пока Украина воюет с Россией, никаких наступлений, никаких новых фронтов у россиян не будет. Им просто не хватит сил и средств. Поэтому, пока идет война в Украине, никакого вторжения в Европу и страны НАТО не будет. Если война остановится, то через 3-4 года россияне двинутся в страны Балтии", - сказал Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:

Угроза нового нападения РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия может атаковать Евросоюз уже в 2028 году. Она призвала Европу увеличить оборонные инвестиции, поскольку Россия тратит на армию в пять раз больше, чем ЕС. В СНБО считают, что Россия может быть готова к войне с НАТО через 4-6 лет.

Также министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине может значительно повысить угрозу безопасности региона, поскольку Россия продолжит перевооружение и перемещение войск на северо-восточный фланг НАТО. Они обеспокоены тем, что Кремль не остановится на Украине и уже планирует увеличение военного производства и размещение войск на своих границах.

Кроме этого, Россия неоднократно угрожала странам НАТО, а ее союзник Северная Корея также может атаковать одну из стран Альянса. Тарас Загородний отметил, что реакцию НАТО на возможное вторжение, например, в Эстонию, трудно спрогнозировать.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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