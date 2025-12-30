Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

https://glavred.info/ukraine/grafiki-otklyucheniy-na-31-dekabrya-budut-li-doma-ukraincev-so-svetom-na-novyy-god-10728326.html Ссылка скопирована

Графики отключений на 31 декабря / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как будут выключать свет 31 декабря

В каких регионах 31 декабря будут действовать графики отключений электроэнергии

В среду, 31 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных объектов. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

видео дня

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там советуют узнавать время и объем применения отключений на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

Графики отключений для Киевской области

ДТЭК опубликовал графики отключений электроэнергии для Киевской области на 31 декабря. Согласно сообщению, отключения будут происходить по 2-3 раза в течение суток. В зависимости от очереди, свет будет отсутствовать от 5,5 часа до 13,5 часов.

Графики отключений для правого берега Киева

Также ДТЭК обнародовал графики для столицы. Отметим, что сейчас графики отключений света составляются только для правого берега Киева, поскольку из-за повреждения энергообъектов и тяжелой ситуации в энергосистеме на левом берегу Киева продолжают действовать экстренные отключения. Таким образом на правом берегу города во всех очередях в течение суток будут применяться ограничения подачи электроэнергии в целом до 15,5 часов.

В Киеве сразу четыре группы потребителей из-за стабилизационных отключений электроэнергии останутся без света в новогоднюю ночь.

Согласно обнародованным графикам, в столице без электроснабжения до 24:00 31 декабря будут находиться потребители групп 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2.

Таким образом, жители этих очередей не смогут посмотреть традиционное новогоднее обращение президента в прямом эфире. Разве что при наличии резервных источников питания.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений, будут оперативно информировать граждан.

Графики отключений для Днепропетровщины

ДТЭК также обнародовал графики отключений электроэнергии для Днепропетровской области. Согласно сообщению, завтра, 31 декабря, свет в регионе будут выключать в течение всех суток. В зависимости от очереди, свет будет отсутствовать до 13,5 часов.

Продолжительность восстановления энергосистемы Украины

Как писал Главред, по оценке специалистов, полное восстановление стабильной работы украинской энергосистемы потребует не менее двух месяцев при условии отсутствия новых массированных атак.

"Энергетики смогут вернуть систему до уровня, который был до последних масштабных обстрелов, однако нынешняя ситуация остается чрезвычайно сложной", - отмечает заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Эксперт подчеркивает, что постоянные удары по объектам инфраструктуры заставляют специалистов работать в режиме экстренных ремонтов, что значительно усложняет плановое восстановление и стабилизацию системы. По его словам, непрерывные обстрелы существенно замедляют восстановительные процессы и создают дополнительные риски для энергетической безопасности страны.

"В нынешних условиях любые прогнозы по стабилизации системы должны учитывать постоянный фактор угрозы атаки", - добавляет Колесник, акцентируя на необходимости усиленной координации ремонтных работ и стратегического планирования.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 30 декабря в большинстве регионов Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

После недавних российских обстрелов энергетических объектов пригорода Киева и левого берега столицы восстановить привычные графики отключений электроэнергии пока не удается. Эксперты предупреждают, что новый удар России может ухудшить ситуацию. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду отметил, что Киев и область встретят Новый год с отключениями света.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар предположил, насколько украинская энергосистема способна продержаться до конца зимы в сложных условиях, вызванных российскими обстрелами.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред