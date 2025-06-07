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Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ

Виталий Кирсанов
7 июня 2025, 16:48
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Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года, считают аналитики.
Германия намерена полностью оснастить Бундесвер до 2028 года
Германия намерена полностью оснастить Бундесвер до 2028 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Минобороны РФ, сайт Кремля

Кратко:

  • Германия усилит свои силы сдерживания
  • Парламенту Германии предоставят предложения по закупке военного оборудования

Федеральное управление по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (BAAINBw) считает, что у него осталось всего три года для модернизации и дооснащения вооруженных сил Германии на фоне растущей военной угрозы со стороны России. Об этом заявила глава ведомства Аннетта Ленигк-Эмден в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в субботу, 7 июня, сообщает DW.

"До 2028 года все необходимое должно быть закуплено, чтобы обеспечить полную обороноспособность. Ведь солдаты еще должны будут тренироваться на новой технике", – подчеркнула Ленигк-Эмден.

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Расчеты Бундесвера основываются на прогнозах аналитиков, согласно которым Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер недавно также заявил, что с 2029 года Россия "может решиться на масштабное нападение на территорию НАТО". Чтобы не допустить этого, Германия должна усилить свои силы сдерживания, указал он.

Федеральное управление по оснащению Бундесвера рассчитывает на то, что график закупок до 2028 года будет соблюден, и средства, высвобожденные в результате адаптации бюджетных правил (приостановление "долгового тормоза"), будут вовремя направлены на приобретение необходимой техники.

"Генеральный инспектор составил список приоритетов, в котором указано, что дополнительно нужно. Мы не стали ждать формирования нового правительства, а подготовили как можно больше необходимых закупок", – отметила Ленигк-Эмден.

До конца года ее ведомство представит парламенту Германии около ста предложений по закупке военного оборудования. Речь идет прежде всего о "крупной технике", такой как зенитные самоходные установки Skyranger, и замене устаревших бронетранспортеров Fuchs на новые модели. Кроме того, уже заключены рамочные соглашения о производстве новой партии боевых танков Leopard 2.

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

"Ему [Путину] нужна "движуха", вот он и может устроить ее в одной из стран НАТО. Причем он может прибегнуть к таким действиям не только в отношении стран Балтии или Польши, но и в отношении стран Скандинавии, Швеции и Финляндии", - считает Коваленко.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник заявил, что Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова.

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