Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

Основное:
- Трамп одобряет ввод европейских войск в Украину
- Европа надеется на помощь США в обеспечении мира в Украине
Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар в интервью Bloomberg Television.
Он напомнил, что Трамп одобряет введение европейских войск в Украину.
"Мы хотим, чтобы это перемирие гарантировалось, гарантировалось европейскими войсками с американской поддержкой. По этому поводу президент Трамп сказал, что он согласится", - отметил Ломбарь.
В то же время он выразил надежду, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира в Украине после того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня.
"Если мы хотим, чтобы перемирие соблюдалось, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились это сделать", - подчеркнул министр Франции.
Миротворцы для Украины - последние новости
Как писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На пресс-конференции президент Франции раскрыл сценарий введения миротворцев в Украину. Он заверил, что войска не обязательно будут располагаться "на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".
Ранее СМИ сообщали, что страны Европы могут отправить в Украину своих миротворцев, которые будут следить за прекращением огня. Ожидается, что в контингент войдут до 30 тысяч солдат. Известно, что миротворцев все же не будут размещать на линии фронта, но они будут готовы ответить, если Россия возобновит агрессию.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для поддержания мира между Украиной и Россией необходим контингент в 100 тысяч миротворцев. Украина уже подготовила специальную карту для союзников.
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Издание Bloomberg
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