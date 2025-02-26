Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

Европейские страны готовы отправить миротворцев в Украину для обеспечения мира.

https://glavred.info/world/zelenyy-svet-ot-trampa-ssha-podderzhali-otpravku-evropeyskih-voysk-v-ukrainu-10642763.html Ссылка скопирована

Европа готова отправить миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Основное:

Трамп одобряет ввод европейских войск в Украину

Европа надеется на помощь США в обеспечении мира в Украине

Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар в интервью Bloomberg Television.

Он напомнил, что Трамп одобряет введение европейских войск в Украину.

видео дня

"Мы хотим, чтобы это перемирие гарантировалось, гарантировалось европейскими войсками с американской поддержкой. По этому поводу президент Трамп сказал, что он согласится", - отметил Ломбарь.

В то же время он выразил надежду, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира в Украине после того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня.

"Если мы хотим, чтобы перемирие соблюдалось, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились это сделать", - подчеркнул министр Франции.

Численность ВС Европы, которые являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Миротворцы для Украины - последние новости

Как писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На пресс-конференции президент Франции раскрыл сценарий введения миротворцев в Украину. Он заверил, что войска не обязательно будут располагаться "на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".

Ранее СМИ сообщали, что страны Европы могут отправить в Украину своих миротворцев, которые будут следить за прекращением огня. Ожидается, что в контингент войдут до 30 тысяч солдат. Известно, что миротворцев все же не будут размещать на линии фронта, но они будут готовы ответить, если Россия возобновит агрессию.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для поддержания мира между Украиной и Россией необходим контингент в 100 тысяч миротворцев. Украина уже подготовила специальную карту для союзников.

Другие новости:

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред