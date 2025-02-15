Отправку европейских войск в Украину обсуждают с Зеленским: в AP узнали детали

Представители европейских стран с высшими должностными лицами Европейского союза обсуждали идею, выдвинутую президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Обсуждается вопрос отправки в Украину европейских войск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

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План Макрона о вводе войск в Украину набирает популярность

Европейские лидеры провели консультации с Владимиром Зеленским

Европейские войска могут быть задействованы для обеспечения безопасности после окончания войны в Украине, о чем проводятся соответствующие консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации AP, встреча состоялась в декабре 2024 года, после избрания президентом США Дональда Трампа в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе.

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Отмечается, что представители Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши, а также высшие должностные лица Европейского союза обсуждали идею, выдвинутую президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале 2024 года.

Уточняется, что с тех пор план Макрона набирает популярность. Тем не менее многое в том, как будут выглядеть эти силы и кто примет в них участие, будет зависеть от условий любого мирного соглашения и других факторов, говорится в публикации.

Позиция стран ЕС по отправке войск в Украину:

В Италии есть конституционные ограничения на использование своих сил;

Нидерландам понадобится разрешение от парламента;

То же самое относится и к Германии, чья позиция может измениться после выборов 23 февраля и формирования нового правительства;

Польша осторожна, учитывая сохраняющуюся враждебность к Украине, берущую корни во второй мировой войне.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал агентству в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что разговоры находятся "на очень ранней стадии". По словам Певкура, европейским союзникам критически важно понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать план.

Как говорят эксперты и официальные лица, при нынешнем положении дел европейцам следует развернуть мощный и значительный контингент, а не группу миротворцев вроде "голубых касок" ООН, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о том, что РФ может согласиться на миротворцев из НАТО. На Западе обсуждают вариант, что миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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