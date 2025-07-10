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Кровавый глаз: британских подданных испугал внешний вид короля

Алена Кюпели
10 июля 2025, 18:55обновлено 10 июля, 19:26
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Король Чарльз появился на публике и испугал своим болезненным видом поклонников,
Чарльз III
Чарльз III напугал своим глазом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

  • Что случилось с королем Чарльзом
  • Как он выглядел на последнем мероприятии

Последнее публичное появление короля Карла II вызвало немало удивления.

По данным Fox News Digital, 8 июля монарх приветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит в Виндзоре. К 76-летнему принцу присоединилась его супруга, королева Камилла, а принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон возглавили церемонию открытия государственного визита во Францию.

видео дня

Монарх сиял улыбкой, приветствуя президента Франции и его супругу, но многие заметили заметное покраснение в его правом глазу. Чарльз всё ещё проходит курс лечения от неизвестной формы рака.

Посмотреть фото окровавленного глаза короля можно тут

Источник во дворце сообщил, что у Чарльза лопнул кровеносный сосуд в одном глазу. Они отметили, что это не связано с другими заболеваниями, включая лечение рака.

Король Чарльз
Король Чарльз / ua.depositphotos.com

Рак у Чарльза диагностировали в 2024 году.

Чарльз, похоже, не испытывал никакого дискомфорта. Он выполнил свои королевские обязанности, как и планировалось, приняв президента и первую леди Макрона в Виндзорском замке со всеми церемониальными почестями, сообщает журнал People. По данным издания, сегодня вечером в зале Святого Георгия состоится роскошный государственный банкет, на котором оба лидера выступят с речами.

Ранее источники сообщали изданию People, что король полон решимости продолжать публичные выступления, пока заботится о своем здоровье.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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О персоне: кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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