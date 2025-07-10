Война в Украине затянется, чего ждать дальше - Зеленский раскрыл данные разведки

Зеленский заявил, что война в Украине будет продолжаться, поскольку Россия намеренно затягивает конфликт и не заинтересована в настоящем мире.

https://glavred.info/war/voyna-v-ukraine-zatyanetsya-chego-zhdat-dalshe-zelenskiy-raskryl-dannye-razvedki-10680335.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление о продолжительности войны / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Россия намерена затягивать войну

Санкции против РФ должны быть "реально сильными"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине будет продолжаться, поскольку, по данным украинской и западных разведок, Владимир Путин намерен ее затягивать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Риме 10 июля.

Зеленский отметил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отвергает все возможности достижения настоящего прекращения огня и остается зависимым от насилия и убийств.

видео дня

"Он не хочет реального мира. Путин зависим он войны и убийств. Его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной. И чтобы санкции против России были реально сильными", - добавил украинский президент.

Война в Украине - какая ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на протяжении ближайших месяцев основной задачей армии страны-агрессора России будет оставаться попытка расширить сухопутный коридор на линии фронта. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

При этом он выразил убеждение, что Днепропетровская область вряд ли станет новым очагом боевых действий. По словам Свитана, оккупантам слишком сложно туда добраться, ведь расстояние до Днепра - более 200 километров, поэтому продвижение в этом направлении пока маловероятно.

На сегодня главные силы российских войск сосредоточены на востоке Покровского направления - оккупанты пытаются прорваться к Константиновке. Как сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов, в этом районе противник стянул более 100 тысяч солдат.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред