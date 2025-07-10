Война в Украине затянется, чего ждать дальше - Зеленский раскрыл данные разведки

О чем сказал Зеленский:
- Россия намерена затягивать войну
- Санкции против РФ должны быть "реально сильными"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине будет продолжаться, поскольку, по данным украинской и западных разведок, Владимир Путин намерен ее затягивать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Риме 10 июля.
Зеленский отметил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отвергает все возможности достижения настоящего прекращения огня и остается зависимым от насилия и убийств.
"Он не хочет реального мира. Путин зависим он войны и убийств. Его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной. И чтобы санкции против России были реально сильными", - добавил украинский президент.
Война в Украине - какая ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, на протяжении ближайших месяцев основной задачей армии страны-агрессора России будет оставаться попытка расширить сухопутный коридор на линии фронта. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.
При этом он выразил убеждение, что Днепропетровская область вряд ли станет новым очагом боевых действий. По словам Свитана, оккупантам слишком сложно туда добраться, ведь расстояние до Днепра - более 200 километров, поэтому продвижение в этом направлении пока маловероятно.
На сегодня главные силы российских войск сосредоточены на востоке Покровского направления - оккупанты пытаются прорваться к Константиновке. Как сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов, в этом районе противник стянул более 100 тысяч солдат.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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