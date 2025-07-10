Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Война в Украине затянется, чего ждать дальше - Зеленский раскрыл данные разведки

Юрий Берендий
10 июля 2025, 20:01обновлено 10 июля, 20:34
561
Зеленский заявил, что война в Украине будет продолжаться, поскольку Россия намеренно затягивает конфликт и не заинтересована в настоящем мире.
Война в Украине затянется, чего ждать дальше - Зеленский раскрыл данные разведки
Зеленский сделал заявление о продолжительности войны / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Россия намерена затягивать войну
  • Санкции против РФ должны быть "реально сильными"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине будет продолжаться, поскольку, по данным украинской и западных разведок, Владимир Путин намерен ее затягивать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Риме 10 июля.

Зеленский отметил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отвергает все возможности достижения настоящего прекращения огня и остается зависимым от насилия и убийств.

видео дня

"Он не хочет реального мира. Путин зависим он войны и убийств. Его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной. И чтобы санкции против России были реально сильными", - добавил украинский президент.

Война в Украине - какая ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на протяжении ближайших месяцев основной задачей армии страны-агрессора России будет оставаться попытка расширить сухопутный коридор на линии фронта. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

При этом он выразил убеждение, что Днепропетровская область вряд ли станет новым очагом боевых действий. По словам Свитана, оккупантам слишком сложно туда добраться, ведь расстояние до Днепра - более 200 километров, поэтому продвижение в этом направлении пока маловероятно.

На сегодня главные силы российских войск сосредоточены на востоке Покровского направления - оккупанты пытаются прорваться к Константиновке. Как сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов, в этом районе противник стянул более 100 тысяч солдат.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кто займет должность посла в США: Зеленский раскрыл возможную кандидатуру

Кто займет должность посла в США: Зеленский раскрыл возможную кандидатуру

20:56Политика
"Коалиция решительных" приняли важные решения по Украине: появились первые детали

"Коалиция решительных" приняли важные решения по Украине: появились первые детали

20:51Политика
Война в Украине затянется, чего ждать дальше - Зеленский раскрыл данные разведки

Война в Украине затянется, чего ждать дальше - Зеленский раскрыл данные разведки

20:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 июля: Овнам - путешествие, Львам - увлекательная ситуация

Гороскоп на завтра 11 июля: Овнам - путешествие, Львам - увлекательная ситуация

Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

Необычная прическа и стильный образ: Елена Зеленская покорила своим видом

Необычная прическа и стильный образ: Елена Зеленская покорила своим видом

США возобновили поставки Украине ракет и снарядов: в Reuters узнали детали

США возобновили поставки Украине ракет и снарядов: в Reuters узнали детали

Мечты станут реальностью: 5 знакам зодиака очень повезет в июле

Мечты станут реальностью: 5 знакам зодиака очень повезет в июле

Последние новости

20:56

Кто займет должность посла в США: Зеленский раскрыл возможную кандидатуру

20:51

"Коалиция решительных" приняли важные решения по Украине: появились первые детали

20:35

Только 4 знака зодиака получат мощный сигнал от Вселенной: кто в списке

20:31

"Невыносимая боль, парализованное лицо": Мозговая рассказала, как прощалась с жизнью

20:02

Что скрывает белорусское небо: офицер ВСУ раскрыл неожиданную угрозу

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
20:01

Война в Украине затянется, чего ждать дальше - Зеленский раскрыл данные разведки

19:43

Ударит +9 и будут лить сильные дожди: синоптики предупреждают об опасности

19:42

Кто в Украине получает пенсию 390 тысяч гривен в месяц - раскрыты рекордные суммы

19:18

Вы притнете к себе зло и беды: что ни в коем случае нельзя делать в Ольгин день

Реклама
19:10

Украинцам советуют скашивать ботву картофеля до сбора урожая: зачем это нужно

18:55

Кровавый глаз: британских подданных испугал внешний вид короля

18:54

Россия предложила новый подход для завершения войны - появились первые детали

18:45

ВСУ могут пойти в контратаку и вернуть утраченные позиции: названо условиеВидео

18:29

"Поехала кукуха": жена Козловского рассказала, как провела ночь под обстрелом

18:00

Можно ли дарить подарки наперед: священник однозначно ответил

17:53

Путин может остановить войну, ситуация в России становится все хуже - что произошлоВидео

17:43

Расстрел полковника СБУ в Киеве: всплыли детали по делу об убийствеВидео

17:17

Трамп разочарован: США хотят завершения войны в Украине

17:03

"РФ распадется за полгода": стало известно, какой единственный шаг должна сделать УкраинаВидео

17:00

Не всем будет по карману: украинцев предупредили о подорожании любимого продукта

Реклама
16:58

Почему не краснеют помидоры на кусту: копеечное средство спасет урожайВидео

16:52

Угроза онкологии: украинская актриса сделала серьезное признание

16:48

Сколько воды потребляет стиральная машина: цифра шокирует многих

16:28

Какая скрытая цель ударов по Киеву: раскрыты истинные планы Путина по Украине

16:21

Украинцев ждет повышение тарифа на электроэнергию: когда вырастет цена

16:12

Кризисный месяц: какие ТОП-4 знака пройдут через кризис в июле 2025 года

15:59

Божественная намазка на хлеб из кабачков: готовится очень просто

15:56

Повторный взлет доллара и евро: установлен новый курс валют на 11 июля

15:50

Порошенко похвастался ремонтом дороги за бюджетные средства, которую разрушили фуры его же завода - эксперт

15:46

Обнародованы ТОП-10 коррупционных и криминальных скандалов в НАБУ: СМИ выяснили, кто в Бюро ведет его к закрытию

15:30

Не за все деньги мира: где в Украине самые дешевые квартиры в новостройках

15:24

Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - богатство, Девам - срочно к врачу

15:20

Ясно дали РФ понять: одна из стран НАТО готова отправить войска в Украину

15:08

Где 3 различия между 2 дедушками: только люди со "зрением орла" угадают за 27 секунд

15:04

Пенсионеры в Украине могут столкнуться с задержками выплат: эксперт объяснил почему

14:57

Бабушки запрещали: почему нельзя ставить пустые банки и бутылки на стол

14:44

Сможет ли Путин "додавить Украину": появился неожиданный прогнозВидео

14:34

Чехия заявила об атаке со стороны РФ: на какой коварный шаг решился Путин

14:22

Ударит +38 в нескольких областях: украинцев предупредили об опасном скачке температуры

14:18

Вместо зеленого борща: отменный суп, который поражает своим вкусомВидео

Реклама
14:00

Можно ли собакам смотреть в глаза: кинолог раскрыл неожиданную правду

14:00

Окочурится на сцене: журналист сообщил о состоянии российской певицы

13:58

Тот, кто покорил сердце "Красотки": Джулия Робертс поделилась милым фото с мужем

13:54

Звучит очень загадочно: каким было первое название Ужгорода и как оно появилосьВидео

13:52

Коммуналка обойдется дешевле: кто из украинцев может сэкономить на комиссии

13:39

Потери зашкаливают, наступление РФ может стать самым смертоносным – The Economist

13:21

Кристина Орбакайте срочно покидает США - как отреагировала Алла Пугачева

13:15

Морковь вырастет маленькой и сморщенной: какую ошибку постоянно делают огородники

13:08

Какие деревья притягивают успех и деньги: что посадить возле дома

12:34

"Пятью выстрелами в упор": в Киеве киллер застрелил полковника СБУВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять