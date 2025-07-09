'План провалился': Россия собрала рекордное войско и пошла ва-банк на фронте

Россия сосредоточила более 100 тысяч военных на Покровском направлении, делая его главным вектором своей летней наступательной кампании против Украины.

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О чем говорится в материале:

РФ бросила все силы для наступления на Покровском направлении

Враг сконцентрировал там более 100 тысяч военных

Российские войска сосредоточили основные усилия летней наступательной кампании на восточной части Покровского направления, пытаясь продвинуться в сторону Константиновки. В этом районе собрано более 100 тысяч военных. Об этом сообщил представитель группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного".

По его словам, наибольшее давление со стороны оккупантов фиксируется именно в районе между Покровском и Константиновкой. Кроме того, активные боевые действия продолжаются и на Новопавловском направлении - там враг пытается прорваться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

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"Это основная часть их так называемой летней кампании. Они должны были действовать в трех направлениях: Сумском, Новопавловском и Покровском. На Сумщине план полностью провалился, на Новопавловке - очень стараются, но продвижение минимальное. А вот на Покровском направлении брошено все, что они имеют", - отметил Трегубов.

Виктор Трегубов сообщил, что сейчас на фронте основными направлениями боевых действий являются Покровское - прежде всего восточная часть в сторону Константиновки - и Новопавловское, где оккупанты пытаются достичь административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями. На этих участках продолжаются интенсивные бои.

Также он отметил об активизации действий врага на Лиманском направлении, однако отметил, что в других секторах в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" интенсивность боевых действий существенно снизилась.

Относительно Новопавловского направления, Трегубов рассказал, что враг активно ведет информационные провокации - в частности распространяет фейки о якобы продвижении вглубь Днепропетровщины. При этом он отметил, что село Дачное на Днепропетровщине полностью находится под контролем украинских военных.

Оккупанты оказывают давление по всей линии населенных пунктов вдоль админграницы на этом направлении. В районе Торецка и Часового Яра количество столкновений уменьшилось - атаки продолжаются, но их масштаб пока меньше, чем в предыдущие периоды.

"Они больше передвинули попытки на Покровское направление. И Торецк, и Часов Яр были их попытками выйти на Константиновку. Эти попытки были неудачными. Сейчас у них третья попытка выйти на Константиновку, но уже со стороны Покровского направления. Собственно, там они и сосредоточили все усилия. В Торецке и Часовом Яру, мне кажется, они уже потеряли надежды и, скорее, ждут того, что, может, удастся с другой стороны решить этот вопрос", - подчеркнул Трегубов.

Несмотря на это, на этом участке россияне сосредоточили более 100 тысяч военных, что свидетельствует о ключевой роли этой группировки в летней наступательной кампании. Украинские силы, по словам Трегубова, прилагают максимум усилий, чтобы сдержать продвижение врага.

Покровск / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, боевые действия, похожие на те, что сейчас происходят на Сумщине, могут начаться и в Черниговской области. Это связано с ее географическим расположением - северо-восточная часть региона граничит с Брянской областью России. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, в ближайшие месяцы главной задачей армии страны-агрессора будет дальнейшее расширение сухопутного коридора на фронте.

Тем временем в районе Каменского на Запорожье силы обороны вынуждены оставлять отдельные позиции из-за натиска врага, фактически часть оборонительных рубежей полностью уничтожена. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Об источнике: ОСГВ "Хортица" Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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