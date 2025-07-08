'Основное наступление - в августе-сентябре': Свитан назвал причину активизации врага на юге

Эксперт назвал основную задачу летней военной кампании РФ на юге Украины. Нынешние операции оккупантов перерастут в более серьезные действия в августе-сентябре.

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Свитан назвал причину активизации оккупантов на юге/ коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скрин из видео

Основные тезисы Свитана:

Российская армия усилила наступление на Запорожском направлении

Основная проблема оккупантов на юге - узкий сухопутный коридор к Азовскому морю

Основное наступление оккупантов может быть в августе-сентябре

Российские оккупанты активизировали боевые действия на юге нашего государства. Впервые с начала полномасштабного вторжения захватчики пытаются наступать по всей линии фронта на Запорожском направлении.

Главная проблема россиян, которую они сейчас пытаются решить такими действиями - это расширить узкий сухопутный коридор к Азовскому морю, который составляет всего 80-100 километров. С этой проблемой оккупанты не могли справиться уже несколько лет. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, пишет "24 канал".

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"Украинская авиация, в частности истребители F-16 с полным вооружением, могут перерезать этот коридор в течение нескольких недель, нанося интенсивные авиационные удары. Однако Украина должна быть обеспечена достаточным количеством авиационного вооружения", - сказал Свитан.

Он отметил, что защитникам Украины будет удобно работать в сторону Азовского моря благодаря выгодному расположению аэродромов. Свитан отмечает, что захватчики прекрасно понимают эту уязвимость, ведь за их тылом на этом участке фронта расположено Азовское море. Поэтому, как только со стороны Украины начнется серьезная авиационная подготовка, вражеские силы сразу начнут "сыпаться".

"Именно поэтому оккупанты и пытаются расширить сухопутный коридор, и это будет основной задачей их летней военной кампании 2025 года", - предположил военный эксперт.

Свитан прогнозирует, что сейчас противник проводит "формирующие операции", во время которых малыми группами "прощупывает" украинскую оборону вдоль Запорожского и Донецкого фронтов. По его словам, эти операции могут перерасти в более серьезные действия в августе - сентябре, когда подойдут основные резервы россиян.

В то же время полковник ВСУ в запасе считает, что украинские силы имеют все возможности удержать оккупантов на Запорожском направлении.

Свитан отмечает, что украинские военные могут удержать линию фронта, если это направление будет усилено, до украинских наступательных операций при поддержке авиации в 2026 году.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ наступает с трех направлений, ВСУ держат линию под Волчанском. Оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Зеленого, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Также ранее сообщалось, что армия РФ отложила планы по захвату Сумщины из-за хитрого плана ВСУ. Для украинских военных не стало сюрпризом намерение РФ атаковать Сумщину, поэтому оккупантов ожидали неприятности.

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил, что украинские силы восстановили и удерживают позиции в двух областях РФ. Главнокомандующий сообщил, как изменилась ситуация на фронте.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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