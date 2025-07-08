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РФ наступает с трех направлений, ВСУ держат линию под Волчанском - ОСГВ "Хортица"

Виталий Кирсанов
8 июля 2025, 09:57
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Оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Зеленого, пытаясь прорвать украинскую оборону.
РФ наступает с трех направлений
РФ наступает с трех направлений / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Кратко:

  • Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой
  • Россияне, не считаясь с потерями, пытаются развить наступление

РФ активизировала наступление с трех направлений. ВСУ крепко держат позиции под Волчанском и Гуляйполем. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица".

На Южно-Слобожанском направлении российские войска за прошедшие сутки активизировали штурмовые действия.

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По данным военных, оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Зеленого, пытаясь прорвать украинскую оборону и инфильтровать штурмовые группы в направлении Дегтярного.

Военные отмечают, что продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению вражеских групп. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

В то же время на Новопавловском направлении противник сосредоточил огневую и штурмовую активность в районах населенных пунктов Мирное, Багатырь, Воскресенка, Свободное Поле, Новоселка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг пытается давить в районе Малиновки. Известно о тяжелых боях. Россияне, не считаясь с потерями, пытаются развить наступление.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный обозреватель Константин Машовец заявил, что положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Враг на Покровском направлении захватил сразу два села - Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенные вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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