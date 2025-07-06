ВСУ добились успехов на Сумщине, положение войск Путина ухудшается: детали

Главное:
- Силы обороны взяли в клещи некоторые позиции РФ на Сумщине
- ВСУ продвигаются по флангам
- Положение оккупантов на Сумщине ухудшается
Положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются по флангам и сумели взять в клещи некоторые позиции противника. Об этом заявил военный обозреватель Константин Машовец.
"Положение российских войск на Сумском направлении стало ухудшаться, на отдельных участках передовые подразделения ВСУ продвинулись на тактическую глубину и обошли отдельные позиции противника с флангов", - написал он в своем Telegram-канале.видео дня
Как действуют оккупанты на Сумщине
Враг на участке между Юнаковской и Хотинской общинами использует тактику малых штурмовых групп, рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Впрочем, по его словам, такие действия не помогают оккупантам продвинуться вглубь Украины и захватить приграничные территории.
Наступление РФ в Сумской области – новости по теме:
Как сообщал Главред, журналисты The Telegraph ранее написали, что наступление россиян на Сумщине проваливается. В группировке ВСУ Хортица также это отметили, но подчеркнули: нельзя говорить о полной остановке летней наступательной кампании оккупантов на фронте.
У президента США Дональда Трампа спросили, что будет делать глава Белого дома, если Россия пойдет в наступление на Сумы. По словам Трампа, он намерен "наблюдать за ситуацией".
Вероятность захвата войсками РФ города Сумы крайне низкая, считает майор ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, у врага нет стратегических возможностей для того, чтобы захватить значительную часть Украины.
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О персоне: Константин Машовец
Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.
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