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ВСУ добились успехов на Сумщине, положение войск Путина ухудшается: детали

Андрей Ганчук
6 июля 2025, 11:53обновлено 6 июля, 12:28
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Российские оккупанты на границе Сумской области местами применяют тактику малых групп, но этом им не помогает.
ВСУ, Сумская область
Силы обороны продвинулись на Сумщине и взяли в клещи некоторые позиции врага - аналитик / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБ (иллюстративное фото), DeepState

Главное:

  • Силы обороны взяли в клещи некоторые позиции РФ на Сумщине
  • ВСУ продвигаются по флангам
  • Положение оккупантов на Сумщине ухудшается

Положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются по флангам и сумели взять в клещи некоторые позиции противника. Об этом заявил военный обозреватель Константин Машовец.

"Положение российских войск на Сумском направлении стало ухудшаться, на отдельных участках передовые подразделения ВСУ продвинулись на тактическую глубину и обошли отдельные позиции противника с флангов", - написал он в своем Telegram-канале.

видео дня

Как действуют оккупанты на Сумщине

Враг на участке между Юнаковской и Хотинской общинами использует тактику малых штурмовых групп, рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Впрочем, по его словам, такие действия не помогают оккупантам продвинуться вглубь Украины и захватить приграничные территории.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Кратко о Сумах / Инфографика: Главред

Наступление РФ в Сумской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты The Telegraph ранее написали, что наступление россиян на Сумщине проваливается. В группировке ВСУ Хортица также это отметили, но подчеркнули: нельзя говорить о полной остановке летней наступательной кампании оккупантов на фронте.

У президента США Дональда Трампа спросили, что будет делать глава Белого дома, если Россия пойдет в наступление на Сумы. По словам Трампа, он намерен "наблюдать за ситуацией".

Вероятность захвата войсками РФ города Сумы крайне низкая, считает майор ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, у врага нет стратегических возможностей для того, чтобы захватить значительную часть Украины.

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О персоне: Константин Машовец

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

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ВСУ Сумская область войска России Константин Машовец война России и Украины
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