Наступление РФ захлебывается: что пошло не так и грозит ли Украине новый фронт, прогноз

Россия провалила кампанию летнего наступления на Сумщине, Силы обороны Украины не только отражают атаки врага, но и контратакуют, отмечают аналитики.

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Наступление РФ захлебывается - что дальше ждет Украину, прогноз боевых действий / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Наступление РФ проваливается - что говорят в ВСУ и на Западе

Может ли РФ открыть новые фронты в других областях Украины - прогноз боевых действий до конца лета

Сможет ли РФ захватить Левобережье Украины до конца 2026 года

Несмотря на масштабное заявленное наступление в июне 2025 года, российские войска не смогли достичь значительных успехов ни на одном направлении. Аналитики отмечают, что даже при рекордном количестве атак продвижение врага было мизерным или вообще отсутствовало.

Главред собрал главное, что стоит знать о провале летнего наступления РФ и как может измениться ситуация на фронте.

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Наступление РФ проваливается

Летнее наступление России в Украине длится всего несколько недель, но уже демонстрирует признаки провала, несмотря на рекордное количество атак на разных направлениях. Об этом пишет The Telegraph.

"Москва провела зимние месяцы, наращивая человеческие ресурсы, совершенствуя тактику и улучшая координацию ракетных ударов и ударов беспилотников. Сначала были признаки того, что это окупится", - пишут журналисты.

Как пишет The Telegraph, в мае оккупанты продвигались быстрее всего с ноября 2023 года - около 5,5 квадратной мили в сутки, что вдвое больше, чем в апреле. Основные успехи были зафиксированы в Донецкой области, в частности между Покровском и Константиновкой. Однако уже сейчас, по данным аналитиков, темп наступления существенно замедлился.

"У россиян сейчас на самом деле нет возможности начать что-то новое. Летнее наступление будет просто продолжением того, что они делали весной", - сказала изданию аналитик по вопросам России из Института изучения войны (ISW) Анжелика Эванс.

На Сумском направлении продвижение вообще остановилось. Несмотря на численное преимущество и активное применение дронов, российские войска не демонстрируют значительных результатов. Как отметил один из украинских офицеров, который служит на Купянском направлении, российская пехота "крайне слабо подготовлена, если вообще проходила обучение".

Что касается Донетчины, то, как подчеркнуло издание, в случае захвата Константиновки РФ получит возможность продвигаться к Краматорску и Славянску, что приблизит ее к полному контролю над Донбассом. Однако, по мнению журналистов The Telegraph, из-за медленного темпа продвижения и низкого качества подготовки оккупантов, реализация этого плана выглядит маловероятной.

Константиновка / Инфографика: Главред

"Чтобы взять Краматорск, им понадобится дополнительно 100 000 бойцов", - сказал украинский сержант в комментарии изданию отметив, что для захвата Авдеевки россиянам понадобилось 40 тысяч человек, а для взятия Бахмута - 70 тысяч, включая хорошо подготовленных и боеспособных наемников ЧВК "Вагнер".

Действительно ли наступление РФ захлебнулось - ответ ОСУВ "Хортица"

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона подтвердил, что летнее наступление российских войск на Сумщине фактически провалилось. В то же время он отметил, что в целом противник продолжает вести активные боевые действия на ряде участков фронта.

"Там они долго готовились, но получился пшик", - подчеркнул он.

Впрочем, Трегубов отметил, что в зоне ответственности "Хортицы" нельзя говорить о полной остановке летней кампании РФ. В частности, на Покровском направлении продолжаются очень интенсивные бои - ежедневно фиксируется более 50 боевых столкновений.

Покровск / Инфографика: Главред

"Враг пересек трассу Покровск-Константиновка и пытается продвигаться на север. А это означает, что россияне пойдут или на Константиновку, или могут атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию уже с восточного направления. Или делать это одновременно", - отметил он.

Виктор Трегубов отметил, что хотя российские войска пока не приблизились вплотную к агломерации, ситуация остается крайне опасной. По его словам, врага необходимо отбросить за трассу и максимально ослабить его наступательный потенциал всеми возможными средствами.

Он также сообщил, что оккупанты пытаются прорваться южнее Покровска в направлении административной границы с Днепропетровской областью. По его словам, на Покровском направлении сосредоточено около 110 тысяч российских военных - это очень большая группировка, и вряд ли следует ожидать дополнительного подкрепления с их стороны, ведь в бой уже брошены все имеющиеся силы.

Какая сейчас ситуация на Сумщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины остановили продвижение российских войск на Сумщине. По его словам, нынешняя попытка врага развернуть "летнее наступление" с территории РФ захлебывается.

"Оборона Сумщины - одна из основных задач на сегодня. По итогам мая-июня, можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году - попытка наступательных действий противника на Харьковщине", - отметил Сирский в заметке в Facebook.

Сырский отметил, что российские войска на приграничных территориях Сумщины пока больше не продвигаются, линию фронта удалось стабилизировать на этой неделе.

Сумы / Инфографика: Главред

По его словам, украинские подразделения успешно применяют тактику активной обороны и освобождают территории приграничных районов области. На Северослобожанском и Курском направлениях украинские войска повторно сдержали около 50 тысяч российских военных, включая элитные части ВДВ и морской пехоты.

Кроме того, наступательные действия украинских сил в Глушковском районе Курской области заставили врага перебрасывать силы на собственную территорию, что существенно ослабило его возможности на Сумском направлении.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Может ли РФ открыть новые фронты в других областях Украины

В интервью Главреду бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак, комментируя вероятность открытия новых фронтов Россией, в частности в Харьковской или Днепропетровской областях, отметил, что направление на Днепропетровщину уже фактически активно.

По его словам, на карте DeepState видно, что до административной границы осталось всего около 100 метров, а это почти ничего. Скорее всего, российские войска уже зашли на территорию области. Ступак напомнил, что в течение последних трех недель власти эвакуировали жителей из примерно полутора десятков сел именно на этом направлении из-за угрозы для жизни.

"Если взять линейку и прочертить линию на 10-15 километров от передовых позиций войск РФ возле Новопавловки вглубь Днепропетровщины, можно убедиться, на какую глубину способны долетать дроны. Более того, FPV-дроны уже туда долетают", - указывает он.

Какие 4 города РФ хочет оккупировать до конца лета 2025 года

Относительно целей России на лето, эксперт считает, что основной акцент они сделают на Донетчине. В частности, перед оккупантами стоит задача захватить Покровск, Константиновку, а также Краматорск и Славянск.

"Если падет Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянск, чтобы взять города в окружение", - резюмировал он.

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Могут ли россияне зайти на Черниговщину

В интервью Главреду бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса и военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что главным направлением для российских войск остается Донецкая область. Дополнительными целями являются юг Запорожской области и попытки создать буферную зону в Сумской области. Также не исключено, что враг снова попытается наступление на Харьковскую или Черниговскую области.

"Но стоит обратить внимание: наши Силы обороны также осуществляют определенные меры контрдействия. Например, атаки по югу Запорожской области с погружением тамошнего региона в блэкаутов, а также разрушение двух ключевых железнодорожных магистралей на Брянщине. Я не думаю, что это просто случайные совпадения. То есть осуществляется определенная превентивная деятельность, чтобы максимально усложнить логистику российской армии. Потому что логистика - это перемещение ресурсов. Нет ресурсов - нет продвижения на поле боя", - указывает он.

Сможет ли Украина на данном этапе войны перейти в контрнаступление

Сейчас украинские силы проводят именно контратакующие действия, а не полноценное контрнаступление. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, такие операции возможны на нескольких направлениях, в частности уже начаты в Сумской области, где линия боевого столкновения пока остается нестабильной, но контроль россиян к северу от Сум больше не расширяется.

Коваленко также отметил, что украинские защитники, в частности 225-й отдельный штурмовой батальон, освободили Андреевку, которая сейчас находится под украинским контролем. Это открывает перспективы для дальнейшего продвижения в сторону границы с РФ. По его словам, такие действия могут быть реализованы и на других направлениях.

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"Такие действия вполне возможны еще на нескольких участках, но не буду это анонсировать. Такая возможность у нас есть, и она может быть реализована. Впрочем, по большинству участков фронта как минимум до конца лета системных контратакующих или контрнаступательных действий я не ожидаю, поскольку не вижу такой возможности. На Покровском, Константиновском и Новопавловском направлениях, а также на Лимано-Купянской оси я не вижу предпосылок для начала наших контратак или контрнаступления. Поэтому как минимум до конца летней наступательной кампании российских оккупантов может происходить подготовка и создание условий для возможных действий наших войск в осенне-зимний период. Но точно речь не идет о чем-то глобальном и масштабном, что может начаться уже сейчас", - добавил он.

Сможет ли РФ захватили Левобережье Украины до конца 2026 года

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном комментарии Главреду отметил, что нет никаких оснований считать, что Россия способна оккупировать левобережье Украины до конца 2026 года.

"В целом, если посмотреть на ситуацию, которая складывается с российским военно-промышленным комплексом и обеспечением российских войск, можно сказать больше: Россия сейчас находится в точке невозврата в вопросе истощения. И летняя наступательная кампания России 2025 года будет максимумом, который может продемонстрировать российское командование в проведении общевойсковых наступательных кампаний - не тактических операций, а именно общевойсковой наступательной кампании. Уровень истощения россиян сегодня максимальный", - отметил он.

Он отметил, что достаточно проанализировать нынешние темпы продвижения российских войск и доступные ресурсы РФ, чтобы понять - реализация такого плана маловероятна. Аналитик выделил ряд причин:

Во-первых: низкая эффективность наступления при высоких потерях. В 2024 году россияне потеряли более 420 тыс. военных и захватили 3200 кв. км, а в 2025 - только 1450 кв. км при почти 190 тыс. потерь. Темпы оккупации не растут.

Во-вторых: сложный рельеф и городская застройка. Рельефно-ландшафтные особенности и города, даже небольшие (как Часов Яр), существенно тормозят продвижение врага.

Часов Яр / Инфографика: Главред

В-третьих: эффективная украинская оборона. Украина имеет эшелонированную многоуровневую систему обороны. Потеря позиции не приводит к обвалу фронта.

В-четвертых: дефицит техники и людей в РФ. Россия сталкивается с нехваткой танков, артиллерии и даже живой силы. Теряет контроль над отдельными районами, потому что не имеет ресурса их удерживать.

По мнению Коваленко, оккупационным силам будет крайне сложно продвигаться на любом из направлений или локаций.

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