Правда ли, что наступление РФ захлебнулось – в "Хортице" дали ответ

Кратко:
- На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои
- Враг пересек трассу Покровск-Константиновка
Летнее наступление армии РФ захлебнулось в Сумской области, но в общем враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
Комментируя публикации в иностранных СМИ о том, что летнее наступление россиян захлебнулось, Трегубов сказал, что это может касаться Сумщины.
"Там они долго готовились, но получился пшик", - подчеркнул он.
В то же время он отметил, что нельзя сказать, что летняя кампания врага захлебнулась на направлениях зоны ответственности ОСГВ "Хортица".
По его словам, в частности, на Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, враг не потерял способности для их продолжения и ежедневно происходит 50 и более боевых действий.
"Враг пересек трассу Покровск-Константиновка и пытается продвигаться на север. А это означает, что россияне пойдут или на Константиновку, или могут атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию уже с восточного направления. Или делать это одновременно", - спрогнозировал Трегубов.
По его словам, нельзя сказать, что россияне активно приближаются к агломерации, но ситуация угрожающая.
"Их надо отбрасывать за трассу и снижать их атакующие возможности всеми доступными путями", - подчеркнул он.
По его словам, также враг пытается наступать южнее города Покровск в сторону административной границы Днепропетровской области.
Трегубов отметил, что только на Покровском направлении действует 110 тыс. россиян и это "реально очень много", поэтому, едва ли, там будет усиление, потому что все, что у них есть, то они уже бросили в бой.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками - в ВСУ раскрыли детали. Украина формирует новые мобильные подразделения, которые будут защищать внутренние регионы с помощью дронов-перехватчиков.
Также ранее сообщалось, что Генштаб намекнул на изменения на фронте - к чему готовится агрессор. Украинские войска отбивают многочисленные атаки врага, уничтожая технику и личный состав оккупантов.
Напомним, РФ перебросила 50 000 военных - WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум. Россияне продолжают привозить резервы в Сумскую область.
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Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
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