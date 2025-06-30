Правда ли, что наступление РФ захлебнулось – в "Хортице" дали ответ

Враг пытается наступать южнее города Покровск в сторону административной границы Днепропетровской области.

https://glavred.info/front/pravda-li-chto-nastuplenie-rf-zahlebnulos-v-hortice-rasskazali-10677518.html Ссылка скопирована

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Кратко:

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои

Враг пересек трассу Покровск-Константиновка

Летнее наступление армии РФ захлебнулось в Сумской области, но в общем враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Комментируя публикации в иностранных СМИ о том, что летнее наступление россиян захлебнулось, Трегубов сказал, что это может касаться Сумщины.

видео дня

"Там они долго готовились, но получился пшик", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что нельзя сказать, что летняя кампания врага захлебнулась на направлениях зоны ответственности ОСГВ "Хортица".

По его словам, в частности, на Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, враг не потерял способности для их продолжения и ежедневно происходит 50 и более боевых действий.

"Враг пересек трассу Покровск-Константиновка и пытается продвигаться на север. А это означает, что россияне пойдут или на Константиновку, или могут атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию уже с восточного направления. Или делать это одновременно", - спрогнозировал Трегубов.

По его словам, нельзя сказать, что россияне активно приближаются к агломерации, но ситуация угрожающая.

"Их надо отбрасывать за трассу и снижать их атакующие возможности всеми доступными путями", - подчеркнул он.

По его словам, также враг пытается наступать южнее города Покровск в сторону административной границы Днепропетровской области.

Трегубов отметил, что только на Покровском направлении действует 110 тыс. россиян и это "реально очень много", поэтому, едва ли, там будет усиление, потому что все, что у них есть, то они уже бросили в бой.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками - в ВСУ раскрыли детали. Украина формирует новые мобильные подразделения, которые будут защищать внутренние регионы с помощью дронов-перехватчиков.

Также ранее сообщалось, что Генштаб намекнул на изменения на фронте - к чему готовится агрессор. Украинские войска отбивают многочисленные атаки врага, уничтожая технику и личный состав оккупантов.

Напомним, РФ перебросила 50 000 военных - WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум. Россияне продолжают привозить резервы в Сумскую область.

Читайте также:

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред