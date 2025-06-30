Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум

Мария Николишин
30 июня 2025, 09:30
177
Россияне продолжают привозить резервы в Сумскую область.
РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум
Наступление РФ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Россияне продвигаются к городу Сумы
  • РФ сосредоточила в этом районе 50 000 солдат
  • За последний год линия фронта выросла более чем на 150 км

Россияне пересекли границу и продвигаются к городу Сумы, они находятся от него всего в 20 километрах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, областной центр Сумской области стал новой целью для Москвы, и Кремль использует свое преимущество в живой силе.

видео дня

"По словам украинских военных, Россия сосредоточила в этом районе 50 000 солдат, и они превосходят украинские силы численностью примерно в 3 раза", - говорится в сообщении.

По словам издания, за последний год линия фронта выросла более чем на 150 км, и теперь простирается более чем на 1200 км от северо-востока до юга.

"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "удар крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - отметили в WSJ.

Так, в начале этого месяца Украина направила элитные подразделения из управления военной разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор продвижение российских войск в Сумах в основном остановлено, и Украина отвоевала часть территории.

"Их численность - большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить. Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями... Они продолжают привозить резервы", - сказал Каппа, командир подразделения "Химера".

Как отмечает WSJ, солдаты в этом районе говорят, что удержание Сумской области обходится большими человеческими жертвами, чем необходимо.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые воевали там, считали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов", - подытожили в издании.

РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум
Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, издание The Telegraph писало, что летнее наступление России в Украине длится всего несколько недель, демонстрируя при этом рекордное количество атак на нескольких фронтах, однако оно уже терпит неудачу.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщала, что российские военные продолжаютмасштабные штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области. Самая горячая ситуация - на Покровском и Новопавловском направлениях.

В то же время, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что у украинской стороны на фронте складывается очень плохая ситуация. По его словам, лето и осень будут сложными для Украины, еще и учитывая постоянные обстрелы мирных городов.

Читайте также:

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область новости Украины новости Сум война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум

РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум

09:30Фронт
Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы

Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы

09:18Война
Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму

Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму

08:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Последние новости

09:31

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июня (обновляется)

09:30

РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум

09:27

Гороскоп на завтра 1 июля: Тельцам - измена, Водолеям - море счастливых моментов

09:20

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

09:18

Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
08:55

Почему Путин снова заговорил о переговорахмнение

08:27

Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму

08:14

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Курс евро подскочит до 50 грн: в Украине перепишут цены на валюту

Реклама
06:48

Дроны РФ атаковали Харьковщину: есть разрушения и пожары, четверо пострадавшихФото

06:15

За что их можно презирать: как москвичи пытаются не замечать войнумнение

05:00

Необычный ребус: найдите 3 яблока среди множества помидоров за 5 секунд

04:30

Без химии и дорогих средств: как очистить швы между плиткой за копейки

03:25

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

02:25

Ограничения по возрасту: кому в Украине запрещено садиться за руль

01:30

Полное разочарование: Луселия Сантус опозорилась хвалебными речами в адрес РФ

00:45

Иран проиграл войну: появился прогноз, как Тегеран будут дожимать по максимуму

00:29

Экс-жена футболиста Пятова через полгода после развода рассказала, какой он человек

00:08

Генштаб намекнул на изменения на фронте: к чему готовится агрессор

29 июня, воскресенье
23:50

Почему решили ликвидировать Министерство национального единствамнение

Реклама
23:38

"Я сделал первый шаг": Потап впервые признался в измене

22:48

Выход США из НАТО: СМИ раскрыли, какое главное требование выдвинул Трамп

22:41

Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

22:05

Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

21:58

После слухов о сурматеринстве: Леся Никитюк показала фото из родильной палаты

21:15

"У РФ будут проблемы": эксперт объяснил, почему удары по Ирану выгодны УкраинеВидео

20:34

Пожар и детонация на месте прилета: появились детали уничтожения Су-34 РФ

20:24

Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

20:14

"Не идеальная форма": Slavia показала, как выглядит через три недели после родов

19:59

Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

19:50

Секрет раскрыт - для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремнеВидео

19:20

Ранее не был против расширения НАТО: Путина ткнули носом в "паталогическую ложь"

19:17

Июльские секреты урожая: 5 культур, которые стоит посадить на освободившиеся грядкиВидео

18:33

В Украине появилась соль, уничтожающая закрутки - хозяек предупредили о нюансеВидео

18:16

Дроны стали более смертоносными: раскрыта новая тактика массированных ударов РФ

18:03

В Украине резко подорожает популярный молочный продукт: чего ожидать потребителям

17:39

"В свой День рождения": Pivovarov получил "Заслуженного"

17:31

"Время пришло": Трамп резко изменил мнение о санкциях против РФ, чего ждать теперь

17:23

"Это утрата": названа вероятная причина крушения F-16 и гибели пилота ВСУ

17:05

Почему Украина отказалась от запрета противопехотных мин: в МИД дали объяснение

Реклама
16:37

Война в Украине затянется, она не закончится в 2025 году – CNN

16:19

РФ нацелилась на захват нового плацдарма: в ВСУ назвали направление штурма

16:15

Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

15:50

Россия определила роль для Китая в оккупированном Крыму - о чем договариваются

15:25

Семья годами жила в доме с тысячами ядовитых пауков: причина опасного соседстваВидео

15:18

Новая угроза для Сум: СМИ сказали, как РФ смогла достать артиллерией до пригорода

15:00

Чем отличается водитель от шофера - секрет, который должен знать каждыйВидео

14:51

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

14:43

Некоторые украинцы получат лишь 25% от суммы пенсии: кому "урежут" выплаты

14:43

Самые короткие отношения: Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой-тренером

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять