РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум

Россияне продолжают привозить резервы в Сумскую область.

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Наступление РФ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Россияне продвигаются к городу Сумы

РФ сосредоточила в этом районе 50 000 солдат

За последний год линия фронта выросла более чем на 150 км

Россияне пересекли границу и продвигаются к городу Сумы, они находятся от него всего в 20 километрах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, областной центр Сумской области стал новой целью для Москвы, и Кремль использует свое преимущество в живой силе.

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"По словам украинских военных, Россия сосредоточила в этом районе 50 000 солдат, и они превосходят украинские силы численностью примерно в 3 раза", - говорится в сообщении.

По словам издания, за последний год линия фронта выросла более чем на 150 км, и теперь простирается более чем на 1200 км от северо-востока до юга.

"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "удар крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - отметили в WSJ.

Так, в начале этого месяца Украина направила элитные подразделения из управления военной разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор продвижение российских войск в Сумах в основном остановлено, и Украина отвоевала часть территории.

"Их численность - большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить. Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями... Они продолжают привозить резервы", - сказал Каппа, командир подразделения "Химера".

Как отмечает WSJ, солдаты в этом районе говорят, что удержание Сумской области обходится большими человеческими жертвами, чем необходимо.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые воевали там, считали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов", - подытожили в издании.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, издание The Telegraph писало, что летнее наступление России в Украине длится всего несколько недель, демонстрируя при этом рекордное количество атак на нескольких фронтах, однако оно уже терпит неудачу.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщала, что российские военные продолжаютмасштабные штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области. Самая горячая ситуация - на Покровском и Новопавловском направлениях.

В то же время, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что у украинской стороны на фронте складывается очень плохая ситуация. По его словам, лето и осень будут сложными для Украины, еще и учитывая постоянные обстрелы мирных городов.

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