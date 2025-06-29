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Летнее наступление России терпит неудачу - The Telegraph

Виталий Кирсанов
29 июня 2025, 10:58
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В мае российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года.
Летнее наступление России проваливается
Летнее наступление России проваливается / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Кратко:

  • Москва провела зимние месяцы, наращивая человеческие ресурсы
  • На Сумском направлении российские войска полностью остановились
  • Оккупанты имеют преимущество в живой силе и беспилотниках

Летнее наступление России в Украине длится всего несколько недель, демонстрируя при этом рекордное количество атак на нескольких фронтах, однако оно уже терпит неудачу. Об этом пишет The Telegraph.

В материале отмечается, что фронт, вдоль которого идет российское наступление, простирается от северных приграничных районов Сумской и Харьковской областей до линий фронта в Донецке и Днепре.

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"Москва провела зимние месяцы, наращивая человеческие ресурсы, совершенствуя тактику и улучшая координацию ракетных ударов и ударов беспилотников. Сначала были признаки того, что это окупится", - пишут журналисты.

По их словам, в мае российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года, захватывая в среднем, согласно данным DeepState, 5,5 квадратной мили в день - вдвое больше, чем в апреле. При этом, как говорится, стабильные успехи российской армии наблюдаются в Донецкой области, особенно между Покровском и Константиновкой - двумя ключевыми целями Москвы. Но "через несколько недель после начала кампании импульс угасает".

"У россиян сейчас на самом деле нет возможности начать что-то новое. Летнее наступление будет просто продолжением того, что они делали весной", - сказала изданию аналитик по вопросам России из Института изучения войны (ISW) Анжелика Эванс.

На Сумском направлении российские войска, похоже, полностью остановились, пишут журналисты. По словам украинского военного аналитика Павла Нарожного, главной целью России в регионе была Юнаковка, расположенная непосредственно на дороге, которая соединяет Россию с центром Сум. Если России удастся захватить город, говорит он, то это будет "катастрофой" для Украины.

"Лес ведет прямо к городу Сумы, поэтому, если им удастся подбросить артиллерию в Юнаковку и в лес, они смогут добраться до города Сумы с артиллерией", - пояснил Нарожный.

Российское наступление в целом остановилось, хотя оккупанты имеют преимущество в живой силе и беспилотниках, но, как сказал изданию высокопоставленный украинский офицер, который воюет на Купянском направлении, российская пехота "очень плохо обучена, если вообще обучена".

Что касается Донетчины, то, как подчеркнуло издание, если российские войска смогут взять Константиновку, то это проложит им путь для наступления на Краматорск и Славянск, что приблизит Россию к контролю над всем Донбассом. Но, отмечается в статье, учитывая нынешние темпы российского наступления и плохую подготовку их бойцов, это маловероятно.

"Чтобы взять Краматорск, им понадобится дополнительно 100 000 бойцов", - сказал изданию украинский сержант, добавив, что россиянам, чтобы взять Авдеевку, нужно было 40 000, чтобы взять Бахмут - 70 000, в том числе и очень хорошо обученных и боеспособных наемников "Вагнера".

То, что Россия распыляет свои силы по всей Украине, а не сосредотачивает их в одном регионе, свидетельствует, что ее целью является захват всей страны, а не только четырех областей, которые она незаконно аннексировала в 2022 году, отметило издание.

"Мы наблюдаем существенное усиление ударов с января 2025 года, и за последние шесть месяцев ситуация только ухудшилась. Это попытка заставить людей покинуть свои дома и облегчить в будущем захват этих городов. В конце концов, мы снова увидим признание намерения захватить всю Украину", - добавила эксперт Эванс из ISW.

Ситуация на фронте - последние новости по теме:

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине. ВСУ смогли ослабить давление противника на основных направлениях.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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