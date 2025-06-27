На фронте складывается очень плохая ситуация: в Третьей штурмовой забили тревогу

Военный рассказал о планах врага на фронте.

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Жорин сообщил, с какой целью враг активизировал свои усилия / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com / zelenskyy.official

Что сообщил Жорин:

На фронте ситуация критическая

Враг хочет доказать, что доминирует в военном плане

Россия продолжает вкладывать максимум ресурсов для продолжения войны

У украинской стороны на фронте складывается очень плохая ситуация. Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.

По его словам, в то время как зарубежные партнеры Украины делают вид, что как-то влияют на войну, в Донецкой области у войск страны-агрессора России высокий темп продвижения, который враг продолжает держать.

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"Наступают очень активно и на Харьковщине, новые силы перебросили на Запорожское направление. Что касается Сумской области - то уверен, они снова усилят там штурмовые действия", - добавил военный.

Жорин считает, что учитывая эту ситуацию лето и осень будут сложными для Украины, еще и учитывая постоянные обстрелы мирных городов.

Оккупанты вкладывают очень много сил в то, чтобы наносить максимальные разрушения и продвигаться любой ценой. Таким образом враг хочет убедить всех в своем полном доминировании на поле боя.

"Именно фронт решает все, и сейчас крайне важно все внимание сконцентрировать вокруг него. Как лишнее напоминание всем уставшим и желающим остаться в стороне. Все устали, но на действия врага наше настроение никак не влияет", - подытожил Жорин.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики ISW сообщили, что украинские силы добились продвижения на Новопавловском направлении. Об этом свидетельствуют данные анализа, опубликованного 26 июня.

Ранее военный эксперт заявил, что не стоит игнорировать возможную подготовку России к масштабному наступлению в Запорожской области, однако это направление является сложным для противника из-за логистических трудностей.

Недавно, как писал Главред, стало известно, что российские оккупанты перебрасывают технику через Мариуполь. Было зафиксировано передвижение бронетехники, танков, грузовиков и живой силы.

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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