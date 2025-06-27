Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2025, 10:36обновлено 27 июня, 12:03
463
Россияне перебрасывают через Мариуполь бронетехнику, танки и живую силу.
российская техника
РФ готовится к новому наступлению / Коллаж: Главред, фото: Петр Андрющенко

Что известно:

  • РФ перебрасывает технику через Мариуполь на другие направления
  • Враг готовится к усиленным штурмам

Российские оккупанты перебрасывают технику через Мариуполь. Было зафиксировано передвижение бронетехники, танков, грузовиков и живой силы. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он назвал направления, куда враг шлет подкрепление:

видео дня

"По направлению Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовское/Бердянское направление. Около 7 платформ с бронетехникой, включая танки. Более 40 грузовиков с живой силой и БК. По направлению Крым/Хкерсон - Мариуполь - Новоазовск- Таганрог / Ростов - Сумы (?) колонна более 20 грузовиков с живой силой, около 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД", - отметил Андрющенко.

Он отметил, что в ближайшие дни могут быть усилены попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

Другие новости:

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

12:11Украина
ВСУ готовят контратаки на Сумщине и не только, Россию ждут сюрпризы – Коваленко

ВСУ готовят контратаки на Сумщине и не только, Россию ждут сюрпризы – Коваленко

12:00Интервью
РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

10:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Последние новости

12:14

Когда ждать резкого скачка на рынке валют: прогноз нового курса доллара и евро

12:11

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

12:03

Рыдала: предательница Тодоренко узнала пол будущего ребенка

12:01

Нужно ли подвязывать огурцы: огородник рассказала секрет богатого урожаяВидео

12:00

ВСУ готовят контратаки на Сумщине и не только, Россию ждут сюрпризы – КоваленкоВидео

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
11:39

Некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии: кто и как может оформить

11:28

Отправили на "ноль" для наказания: ВСУ "задвохсотили" российского командира

11:27

Ни вкуса, ни пользы: сколько месяцев можно хранить мясо в морозилкеВидео

11:15

"Иран выстрелит себе в голову": раскрыт сценарий обрушения режима в Тегеране

Реклама
10:36

РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

10:14

Дрон стал мини-ракетой и сам выбирает цели: Жданов об опасности новых БпЛА РФ

10:06

Загадка для людей с высоким IQ: где 3 различия между девушками с вентилятором

09:49

Суд избирает меру пресечения Чернышову: министра просят отстранить от должности

09:25

Половину Ирана могут разнести "в щебень": прогноз массированных ударов США

09:18

"Закопает свою судьбу": священник сказал, можно ли неженатым мужчинам копать могилуВидео

09:07

Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

08:15

ВСУ пошли вперед и восстановили позиции: в ISW назвали два направления

08:10

Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

08:01

КНДР может отправить войска на помощь Путину: в ISW сказали, чем этот грозит Украине

06:49

"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

Реклама
06:10

Итоги странной войны Ирана и Израиля: несколько положительных моментов для Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинке с моряком на корабле за 17 секунд

05:23

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

04:35

Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответомВидео

04:07

Воровали от героев до сюжета: почему "Золотой ключик" не советская сказка

03:30

Урожай будете собирать до поздней осени: когда и как правильно срывать огурцы

03:00

Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

01:30

Росомаха на свободе: Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет вместе

01:07

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

00:39

Ключ к миру: Зеленский озвучил неожиданное предложение которое сможет остановить войну

00:21

Исполнитель песни "Felicità" опозорился выступлением в России

26 июня, четверг
23:39

В РФ истерика из-за трибунала для Путина: сыплют угрозами и называют "никчемным"

23:27

Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

23:16

Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

22:52

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировалаВидео

22:34

Секрет пышных петуний раскрыт: "копеечный" лайфхак для невероятного цветенияВидео

22:25

Поседела: жена Решетника рассказала, как у нее на глазах тонул сын

22:23

РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность

22:22

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

22:02

"Никогда не потеряла меня": Melovin показал нежные кадры с любимой женщиной

Реклама
21:54

Масштабные взрывы и пожар: СМИ раскрыли последствия удара ГУР по Брянску

21:53

Что обязательно нужно сделать 27 июня: очень строгие приметы

21:38

"Я заядлый поклонник Бонда": назван режиссер нового фильма об агенте 007

21:36

Все кроме одного: почему Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине

21:25

"От ужаса до блеска": как вернуть к жизни даже самую грязную ванну

21:16

До 4500 грн на каждого: кому и как будут выплачивать новую соцпомощь с 1 июля

20:57

"Пойдешь следом": священник объяснил, почему нельзя смотреть на похороны из окнаВидео

20:24

США готовятся передать новые ЗРК Patriot - сколько систем ПВО получит Украина

20:18

"Ослепили" россиян в Крыму: ГУР провело дерзкую операцию на полуостровеВидео

20:08

Секреты чистоты: как отмыть кухонную вытяжку от жира

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять