РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

Россияне перебрасывают через Мариуполь бронетехнику, танки и живую силу.

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РФ готовится к новому наступлению / Коллаж: Главред, фото: Петр Андрющенко

Что известно:

РФ перебрасывает технику через Мариуполь на другие направления

Враг готовится к усиленным штурмам

Российские оккупанты перебрасывают технику через Мариуполь. Было зафиксировано передвижение бронетехники, танков, грузовиков и живой силы. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он назвал направления, куда враг шлет подкрепление:

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"По направлению Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовское/Бердянское направление. Около 7 платформ с бронетехникой, включая танки. Более 40 грузовиков с живой силой и БК. По направлению Крым/Хкерсон - Мариуполь - Новоазовск- Таганрог / Ростов - Сумы (?) колонна более 20 грузовиков с живой силой, около 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД", - отметил Андрющенко.

Он отметил, что в ближайшие дни могут быть усилены попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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