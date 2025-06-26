Россияне попались: на Сумщине десантники существенно пополнили обменный фонд

Оккупанты получили шанс на жизнь после того, как над ними издевались в России.

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Захваченных в плен россиян могут использовать для обмена украинских военнопленных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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В Сумской области украинские военные взяли в плен 15 оккупантов

Среди оккупантов военнослужащие бригад, которые издевались над украинскими пленными

Захваченных в плен могут обменять на украинских защитников

На территории Сумской области воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России.

Как сообщили в ДШВ ВС Украины, большинство из пленных являются солдатами 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ. Именно эти бригады отличались особой жестокостью по отношению к украинским военнослужащим во вражеском плену.

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"В своих подразделениях на территории РФ, к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы", - рассказали десантники.

Зато украинские военные предоставили пленным всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а в дальнейшем их могут использовать для обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские силы достигли успехов на Сумском направлении. В ISW уточнили, что Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Андреевка и продвинулись на север от Кондратовки.

Ранее высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что Россия может попытаться расширить фронт на север и северо-восток от Сум. Однако маловероятно, что россиянам удастся окружить город в ближайшее время.

Сумы / Инфографика: Главред

Недавно стало известно, что российские оккупанты начали бросать свои позиции на Сумщине и бежать. Российское командование приказывает идти в постоянные штурмы и двигаться вперед, но количество случаев дезертирства растет.

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Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

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