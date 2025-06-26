В Резерв+ произошел сбой: что известно

Утром, 26 июня в приложении Резерв+ произошел сбой. Пользователи столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.
В частности, при попытке зайти в приложение Резерв+ высвечивается сообщение: "У нас техническая проблема. Простите. Пожалуйста, попробуйте еще раз".
Пока что причины сбоя в работе приложения неизвестны.
В Министерстве обороны Украины никак не комментировали ситуацию.
Как писал Главред, украинцам уже доступна новая версия приложения Резерв+. В частности, теперь приложение будет присылать уведомления в случае розыска.
Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении Резерв+ планируют ввести функцию отслеживания бумажной повестки, что позволит отслеживать все этапы отправки.
Другие новости:
- Новые правила мобилизации в Украине: чего хочет Запад и кого призовут первыми
- Мобилизация в Украине продолжается: как узнать, в розыске ли вы в ТЦК
- Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред