В Резерв+ произошел сбой: что известно

При попытке зайти в приложение высвечивается сообщение о технической проблеме.

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В приложении Резерв+ возникли технические проблемы / колаж: Главред, фото: Міністерство оборони України, ua.depositphotos.com

Утром, 26 июня в приложении Резерв+ произошел сбой. Пользователи столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.

В частности, при попытке зайти в приложение Резерв+ высвечивается сообщение: "У нас техническая проблема. Простите. Пожалуйста, попробуйте еще раз".

Пока что причины сбоя в работе приложения неизвестны.

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В Министерстве обороны Украины никак не комментировали ситуацию.

Скриншот Резерв+

Как писал Главред, украинцам уже доступна новая версия приложения Резерв+. В частности, теперь приложение будет присылать уведомления в случае розыска.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении Резерв+ планируют ввести функцию отслеживания бумажной повестки, что позволит отслеживать все этапы отправки.

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