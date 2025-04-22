Украинцев будут предупреждать о розыске: запущена обновленная версия Резерв+

"Резерв+" будет отправлять push-уведомление, если человека подали в розыск.

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"Резерв+" будет предупреждать украинцев о розыске / коллаж: Главред, фото: УНІАН

Кратко:

"Резерв+" обновили до версии 1.6.0.

В рамках обновления есть еще несколько важных нововведений

Украинцам уже доступна новая версия приложения "Резерв+". В частности, теперь приложение будет присылать уведомления в случае розыска. Об этом сообщает в Facebook заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко.

По ее словам, "Резерв+" обновили до версии 1.6.0.

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"Резерв+" будет отправлять push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", - подчеркнула она.

Также Черногоренко добавила, что в рамках обновления есть еще несколько важных нововведений. Но каких именно - она не раскрыла.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13173 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" 18 апреля. Этот закон вступает в силу с 9 мая 2025 года.

Командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление о неизбежности мобилизации с 18 лет. Он считает, что это реалии с которыми, возможно, придется столкнуться.

Продолжая эту тему, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что потребности в мобилизации в Украине могут зависеть от масштабов наступления оккупантов.

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Кто такая Катерина Черногоренко? Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год). В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов. С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах). 27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

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