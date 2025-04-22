Украинцев будут предупреждать о розыске: запущена обновленная версия Резерв+

Кратко:
- "Резерв+" обновили до версии 1.6.0.
- В рамках обновления есть еще несколько важных нововведений
Украинцам уже доступна новая версия приложения "Резерв+". В частности, теперь приложение будет присылать уведомления в случае розыска. Об этом сообщает в Facebook заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко.
По ее словам, "Резерв+" обновили до версии 1.6.0.
"Резерв+" будет отправлять push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", - подчеркнула она.
Также Черногоренко добавила, что в рамках обновления есть еще несколько важных нововведений. Но каких именно - она не раскрыла.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как писал Главред, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13173 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" 18 апреля. Этот закон вступает в силу с 9 мая 2025 года.
Командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление о неизбежности мобилизации с 18 лет. Он считает, что это реалии с которыми, возможно, придется столкнуться.
Продолжая эту тему, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что потребности в мобилизации в Украине могут зависеть от масштабов наступления оккупантов.
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Кто такая Катерина Черногоренко?
Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год).
В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов.
С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах).
27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.
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