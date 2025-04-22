'Катастрофическая ситуация': в Раде намекнули на новую волну мобилизации

Что сказала депутат:
- Украина остро нуждается в мобилизации новых сил из-за потерь на фронте и нехватки личного состава
- Большое количество погибших и раненых военных подчеркивает насущную потребность в мобилизации
Украина остро нуждается в мобилизации новых сил. Серьезной проблемой стали потери на фронте и нехватка личного состава. Ситуация, как сообщила народный депутат Нина Южанина в прямом эфире программы Вечер.LIVE, требует принятия мер на государственном уровне.
"Мобилизация в условиях нынешних вызовов - это критическая потребность для страны. Подготовка резерва становится вопросом национальной устойчивости", - отметила она.видео дня
Нина Южанина подчеркнула важность своевременного обеспечения надлежащей подготовки военных резервов, чтобы укрепить обороноспособность страны в условиях угрозы.
"Та катастрофическая ситуация, которая связана с СЗЧ, трехсотыми и прочим, говорит о том, что у нас есть большая необходимость мобилизации новых сил", - подчеркнула депутат.
Подытоживая, Южанина также обратила внимание на необходимость активной поддержки военных со стороны гражданского населения и подготовку к возможным долговременным военным действиям.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как писал Главред, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13173 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" 18 апреля. Этот закон вступает в силу с 9 мая 2025 года.
Командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление о неизбежности мобилизации с 18 лет. Он считает, что это реалии с которыми, возможно, придется столкнуться.
Продолжая эту тему, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что потребности в мобилизации в Украине могут зависеть от масштабов наступления оккупантов.
Больше важных новостей:
- Украина может вернуть ядерный статус за четыре года: в РФ удивили заявлением
- Самый молодой кардинал из Тернополя: украинца рассматривают как нового Папу
- Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters
Кто такая Нина Южанина?
Нина Петровна Южанина (род. 11 января 1965, пгт Згуровка) - украинский политик, народный депутат Украины 8-го созыва, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Заслуженный экономист Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред