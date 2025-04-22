'Катастрофическая ситуация': в Раде намекнули на новую волну мобилизации

Стране необходимо готовиться к возможным долговременным военным действиям, считает депутат.

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В Раде прокомментировали новую волну мобилизации / коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

Что сказала депутат:

Украина остро нуждается в мобилизации новых сил из-за потерь на фронте и нехватки личного состава

Большое количество погибших и раненых военных подчеркивает насущную потребность в мобилизации

Украина остро нуждается в мобилизации новых сил. Серьезной проблемой стали потери на фронте и нехватка личного состава. Ситуация, как сообщила народный депутат Нина Южанина в прямом эфире программы Вечер.LIVE, требует принятия мер на государственном уровне.

"Мобилизация в условиях нынешних вызовов - это критическая потребность для страны. Подготовка резерва становится вопросом национальной устойчивости", - отметила она. видео дня

​ Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Нина Южанина подчеркнула важность своевременного обеспечения надлежащей подготовки военных резервов, чтобы укрепить обороноспособность страны в условиях угрозы.

"Та катастрофическая ситуация, которая связана с СЗЧ, трехсотыми и прочим, говорит о том, что у нас есть большая необходимость мобилизации новых сил", - подчеркнула депутат.

Подытоживая, Южанина также обратила внимание на необходимость активной поддержки военных со стороны гражданского населения и подготовку к возможным долговременным военным действиям.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13173 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" 18 апреля. Этот закон вступает в силу с 9 мая 2025 года.

Командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление о неизбежности мобилизации с 18 лет. Он считает, что это реалии с которыми, возможно, придется столкнуться.

Продолжая эту тему, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что потребности в мобилизации в Украине могут зависеть от масштабов наступления оккупантов.

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Кто такая Нина Южанина? Нина Петровна Южанина (род. 11 января 1965, пгт Згуровка) - украинский политик, народный депутат Украины 8-го созыва, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Заслуженный экономист Украины, пишет Википедия.

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