Россияне убегают с позиции: в ВСУ рассказали об улучшении ситуации на Сумщине

Что известно:
- ВСУ демонстрируют слаженную работу на Сумщине
- У россиян трудности с наступлением и обороной
- Российские оккупанты убегают с поля боя
Российские оккупанты начали бросать свои позиции на Сумщине и убегать. Российское командование приказывает идти в постоянные штурмы и двигаться вперед, но количество случаев дезертирства растет. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
Он отметил, что новые группы оккупантов бросают в Курскую область в тыловые Льгов и Рыльск.
"Сложные бои продолжаются, но постоянные штурмы в приграничье с потерями на Сумщине у россиян, и определенные удачные действия наших сил, влияют существенно на "моралку" российских военных", - написал Коваленко.
Улучшение ситуации на этом направлении подтверждает и Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24-й ОШБр "Айдар". Он отметил, что сейчас уже начало появляться взаимодействие и слаженная работа подразделений.
"До идеала еще далеко, но даже минимальная координация уже создала россиянам немалые трудности в обороне и в наступлении", - отметил Бунятов.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.
Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.
В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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