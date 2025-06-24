Россияне убегают с позиции: в ВСУ рассказали об улучшении ситуации на Сумщине

Сложные бои продолжаются, но среди оккупантов растет количество случаев дезертирства.

https://glavred.info/front/rossiyane-ubegayut-s-pozicii-v-vsu-rasskazali-ob-uluchshenii-situacii-na-sumshchine-10676015.html Ссылка скопирована

Россияне убегают с позиций на Сумщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад"

Что известно:

ВСУ демонстрируют слаженную работу на Сумщине

У россиян трудности с наступлением и обороной

Российские оккупанты убегают с поля боя

Российские оккупанты начали бросать свои позиции на Сумщине и убегать. Российское командование приказывает идти в постоянные штурмы и двигаться вперед, но количество случаев дезертирства растет. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что новые группы оккупантов бросают в Курскую область в тыловые Льгов и Рыльск.

видео дня

"Сложные бои продолжаются, но постоянные штурмы в приграничье с потерями на Сумщине у россиян, и определенные удачные действия наших сил, влияют существенно на "моралку" российских военных", - написал Коваленко.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Улучшение ситуации на этом направлении подтверждает и Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24-й ОШБр "Айдар". Он отметил, что сейчас уже начало появляться взаимодействие и слаженная работа подразделений.

"До идеала еще далеко, но даже минимальная координация уже создала россиянам немалые трудности в обороне и в наступлении", - отметил Бунятов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред