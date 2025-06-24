Россия попытается окружить Сумы: чиновник НАТО раскрыл данные разведок

Несмотря на попытки расширения линии фронта, значительных изменений за последние два месяца не было.

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Россия попытается окружить Сумы, но это маловероятно / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, скриншот карты deepstatemap.live

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РФ может попытаться расширить фронт на север и северо-восток от Сум

Окружение Сум маловероятно

Ежедневные потери российской армии составляют около 1300 человек

Россия может попытаться расширить фронт на север и северо-восток от Сум. Однако маловероятно, что россиянам удастся окружить город в ближайшее время. Об этом заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный чиновник Альянса, который общался на условиях анонимности, пишет Европейская правда.

"В Сумской области Россия стремится создать буферную зону после Курской операции. Но хотя она имеет тактические продвижения, эти атаки для нее очень изнурительны", - заявил чиновник Альянса, основываясь на данных разведок союзников. видео дня

По его словам, "окружение (Сум - Главред) в ближайшее время не представляется вероятным и возможным".

Разведка Североатлантического альянса подтверждает, что армия России продолжает постепенно продвигаться в Украине, включая Сумскую область. В то же время потери оккупантов остаются крайне высокими.

"Мы пересекли уровень потерь с российской стороны в 1 млн человек, а количество погибших в бою оценивается в 250 тысяч", - отметил он.

Самые высокие потери РФ фиксируются именно в зоне активных штурмов. Высокопоставленный чиновник НАТО утверждает, что в среднем Россия теряет около 1300 военных ежедневно, что связано с ее тактикой "мясных штурмов", которая применяется в том числе и в Сумской области.

Впоследствии представитель Альянса добавил, что в ближайшие месяцы ожидается усиление попыток РФ расширить линию фронта к северу и северо-востоку от Сум. По его словам, Москва стремится создать новый театр боевых действий для наступления на сам город, но все предыдущие попытки таких действий были неудачными.

"Хотя Россия продолжает постоянно продвигаться в Сумской области и (в других областях - Главред) на востоке Украины, за последние два месяца линия фронта не претерпела значительных изменений", - отметил чиновник.

Согласно данным НАТО, одновременно с российскими наступательными действиями украинские силы имеют успехи в приграничной Курской области РФ, в частности в районе населенного пункта Теткино.

Ситуация на в Сумской области - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска приблизились к Сумам на расстояние 20 км и контролируют около 250 км² в Сумской области. Растет угроза массированных ударов по городу.

Также реальная угроза существует с севера и северо-запада от Сум. Эксперт Иван Ступак утверждает, что ситуация там "очень печальная", ее развитие еще оценивается.

Кроме этого, продолжаются ожесточенные бои возле Юнаковки - важного логистического узла. Ситуация там сложная, но не критическая. Обстрелы города не прекращаются, уровень тревоги среди жителей растет.

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Что такое саммит НАТО? Саммит НАТО - это встреча на высшем уровне, одна из платформ сотрудничества глав государств и глав правительств стран-членов Североатлантического альянса где оценивают и решают стратегическое направление деятельности Альянса, пишет Википедия.

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