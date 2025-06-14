Войска Путина опасно приблизились к Сумам: в США раскрыли планы врага

Ситуация в Сумах не критическая, однако уровень паники среди местных жителей вырос, пишут журналисты.

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В Сумах сложная обстановка, россияне не прекращают обстрелы города - WP / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Кратко:

Ситуация в Сумах сложная, но не критическая

Россияне подошли к Сумам на расстояние 19 км

Россия не сможет захватить Сумы – аналитик

Российские оккупанты усилили боевые действия не только в Донецкой и Луганской областях, но и на Сумщине. Россияне пытаются рассредоточить силы ВСУ и показать миру "успехи" на поле боя. Враг приблизился к Сумам на расстояние 19 километров. Ситуация сложная, но не критическая. Идут ожесточенные бои вблизи населенного пункта Юнаковка, который является важным логистическим пунктом.

Обстрелы Сум не прекращаются

В материале The Washington Post говорится о том, что, по данным местных властей, ситуация в Сумах сложная, но не критическая. Однако среди местных жителей растет уровень тревоги.

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По словам главы Красного креста в Сумской области, оккупанты подошли к Сумам на расстояние около 19 км.

"Ситуация сложная, но не критическая. Паники нет, однако тревожность, особенно среди детей, чувствуется", - говорит он.

Обстрелы Сум не прекращаются, рассказал заместитель мэра города Артем Кузнецов.

"Обстрелы непрерывные. Если линия фронта приблизится еще на 10-15 км, артиллерия будет терроризировать наш город", - предупредил чиновник.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Возле Юнаковки ожесточенные бои

Журналисты пишут, что вблизи логистически важного населенного пункта Юнаковка продолжают идти ожесточенные боевые действия.

"Ситуация очень напряженная. Друзья, которые держат этот участок, говорят, что враг идет волна за волной, будто намеренно пытается истощить нашу оборону", - говорит командир взвода под псевдонимом Касте.

Россияне не смогут оккупировать Сумы – аналитик

Как полагают аналитики, атаки захватчиков на Сумщина, так же, как и в направлении Днепропетровской области, - лишь отвлекающий маневр.

"С моей точки зрения, направление Сум - это вспомогательная ось для россиян. Основная цель - Донбасс. Захватить Сумы они не смогут. Скорее, они хотят оказать психологическое давление и посеять хаос", - считает руководитель польской оборонной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка.

Не исключено, что последствия длительных обстрелов Сум могут быть катастрофическими.

"Они могут превратить город в руины, уничтожить экономику, создать ад для мирного населения. Их стиль - это создание страданий. Они не умеют и не хотят создавать ничего другого", - предупредил один из европейских дипломатов.

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Как сообщал Главред, аналитики DeepState на днях рассказали, что оккупанты приблизились к Сумам на расстояние в 20 км. Появилась угроза применения врагом FPV-дронов по городу. В Сумской ОВА сказали, что дроны до Сум не долетают.

Войска РФ подошли близко к Сумам и могут попытаться взять город в полуокружение, рассказал Главреду бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. По его словам, вражеские силы могут попытаться перерезать дороги от Сум на Конотоп, Глухов и Киев, чтобы реализовать свои "цели".

Враг может получить возможность наносить удары по окрестностям города Сумы FPV-дронами в случае захвата Хотина или Юнаковки, считает аналитик DeepState Руслан Микула. Потеря этих населенных пунктов способна подорвать украинскую логистику, что приведет к последствиям.

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