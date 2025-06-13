РФ может попытаться взять Сумы в полуокружение: эксперт предупредил об угрозе

Российские оккупанты могут начать забрасывать Сумы КАБами, артиллерией и дронами.

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РФ может попытаться взять Сумы в полуокружение / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

О чем говорит Ступак:

Россияне подошли на расстояние 20 км от Сум

Враг может попытаться взять город в полуокружение

РФ будет пытаться "отрезать" Сумы от Конотопа и Киева

Российские оккупанты пытаются продвигаться в Сумской области. Враг уже контролирует около 250 квадратных километров. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

В то же время он акцентировал внимание на том, что информация о продвижениях врага на картах сервиса DeepState обновляется с задержкой. Сейчас россияне находятся на расстоянии 20 километров от Сум, что является критически близким расстоянием к областному центру.

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"Как я вижу, Россия подошла к Сумам на 20 километров. Это критически близко к областному центру. В такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города", - сказал Ступак.

Ступак считает, что в такой ситуации Сумы могут оказаться под массированными ударами КАБами, кассетными боеприпасами, артиллерией и дронами.

Также россияне могут попытаться перерезать ключевые пути сообщения Сум с Глуховом, Конотопом и Киевом. Об этом свидетельствует продвижение россиян к северу и северо-западу от Сум. Таким образом областной центр может оказаться в полуокружении или даже логистической блокаде. Такой исход может усложнить подвоз помощи и эвакуацию.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Денис Попович заявил, что российские войска на Сумщине заняли более десяти приграничных сел. Цель оккупантов - приблизиться к Сумам и установить огневой контроль над городом с помощью артиллерии и дронов.

Зеленский сообщил 12 июня, что украинские подразделения постепенно оттесняют россиян на Сумщине. Также идет подготовка к международным встречам для усиления санкций против РФ.

Эксперт Иван Ступак заявил, что Россия сосредоточила на Сумском направлении около 60 тысяч военных. Часть боеспособных подразделений перебросили на Покровское направление, заменив их менее подготовленными. Враг продвинулся на Сумщине уже на 15 км, ситуация остается напряженной.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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