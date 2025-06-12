ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

Президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Сирского о ситуации на фронте.

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ВСУ постепенно оттесняют россиян на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот карты deepstatemap.live

Ключевые тезисы Зеленского:

ВСУ оттесняют российские силы на Сумщине

Санкции должны опережать способность России адаптироваться

Жесткое давление может стать предпосылкой мира

Украинские подразделения постепенно оттесняют российские силы на Сумском направлении. Продолжается подготовка к международным встречам, чтобы донести партнерам эффективность санкций против РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По словам главы государства, он заслушал доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно текущей ситуации на фронте. Обсуждение касалось ситуации на Покровском направлении, хода Курской операции и ситуации на приграничных территориях Сумской области.

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"Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", - подчеркнул Зеленский.

Президент также провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. В ходе разговора обсудили "определенные детали всей переговорной активности". Также обсудили финансирование оборонного сектора и развитие отечественного оборонного производства.

"Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны - на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно", - отметил он.

Санкции против РФ

По словам президента, сейчас идет активная подготовка к ряду международных встреч, которые состоятся в течение ближайших недель. Зеленский отметил, что украинские представители имеют четкую задачу донести партнерам, что "санкции работают, когда опережают российскую власть в адаптации к этим санкциям".

"Санкции против нефти. Санкции против российских банков и всего финансового сектора. Санкции против физических и юридических лиц, которые помогают России адаптироваться к давлению мира. Нужна четкая граница для способности России адаптироваться - такое давление, с которым они не смогут сжиться. И это станет границей войны, за которой возможен надежный мир", - добавил он.

Наступление армии РФ на Сумщине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия 7-8 июня через Мариуполь перебросила значительное количество техники и военных: более 10 САУ, ПВО и более 40 грузовиков с боеприпасами и оккупантами. Как сообщил Петр Андрющенко, все это направляется по железной дороге в Курскую область, а дальше - на Сумщину.

Также Россия сосредоточила около 60 тысяч военных на Сумском направлении, сообщил председатель Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко. По его словам, враг пытается захватить позиции и держать под огневым контролем областной центр, но основную линию украинской обороны не прорвал.

Кроме этого, россияне заняли более десяти приграничных сел, заявил военный эксперт Денис Попович. Их цель - приблизиться к Сумам и держать город под огневым контролем.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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