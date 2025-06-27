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Запорожский гамбит: эксперт раскрыл причину, мешающую большому наступлению РФ

Руслан Иваненко
27 июня 2025, 15:14
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Военный эксперт считает, что удары по логистике и нехватка горючего усложняют российские действия на Запорожье.

ВСУ, Запорожье
Удары по логистике и нехватка горючего усложняют российские действия на Запорожье / коллаж фото УНИАН

Читайте в материале:

  • Почему России сложно наступать на Запорожье
  • Какие логистические проблемы сдерживают армию РФ
  • Стоит ли ждать масштабной атаки на юге

Не стоит игнорировать возможную подготовку России к масштабному наступлению в Запорожской области, однако это направление является сложным для противника из-за логистических трудностей. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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"В последние дни там нет никакой активности. Это направление будет для них очень сложное с точки зрения логистики. Любое наступление - это огромное количество топлива. Мы видели несколько ударов по железнодорожной дороге, которая идет на Мелитополь. И были уничтожены вагоны с топливом", - сказал Нарожный.

По его мнению, Россия фактически потеряла возможность подвозить большие объемы топлива к южному фронту.

"Они построили дорогу на Бердянск. Но когда привозятся такие огромные объемы товаров, их надо куда-то разгружать. Этого в Бердянске нет. Ответ один - Мелитополь. А эта дорога идет очень близко к линии фронта. Мы уже видели несколько успешных ударов по военной логистике. Через Крым возить практически нереально. Вспомним удары по Крымскому мосту. Если что-то будет передвигаться по мосту, это большая вероятность ракетного удара. Поэтому у врага других вариантов нет", - пояснил он.

Эксперт считает, что учитывая потери логистических путей и ограничения в обеспечении, России будет сложно реализовать масштабное наступление именно на этом направлении.

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Как писал Главред, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что угроза прямого наступления на Сумы реальна.

Кроме того, одним из ключевых направлений российского наступления стало продвижение вблизи Константиновки, расположенной в Донецкой области.

Ранее в РФ пригрозили "продолжать наступление". Россия могла бы рассмотреть возможность перемирия, если бы западные страны прекратили поставки оружия Украине, заявил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ есть ресурс для наступления. Если неограниченный ресурс разделить на части и выбить из него ключевые "узкие" места, то он не будет играть роли.

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Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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