Украинское 'Пекло' вышло на охоту: СМИ узнали результат удара ракеты-дрона

Главное:
- Ракета-дрон "Пекло" получила свое первое подтвержденное применение
- Поражение целей зафиксировано под оккупированным Луганском
- Ракета-дрон уничтожила переправу через реку Айдар и насосную станцию
Украинская ракета-дрон "Пекло", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском. Об этом сообщили в Defense Express.
Примечательно, что видео сняли сами российские оккупанты. На нем зафиксировано поражение цели под оккупированным Луганском.
Идентификацию ракеты провел один из украинских профильных Telegram-каналов. Ключевыми признаками стали обломок с малогабаритным реактивным двигателем и характерное V-образное хвостовое оперение - именно эти детали позволили точно установить, что речь идет о "Пекле".
По данным издания, дроны "Пекло" уничтожили переправу через реку Айдар на севере Луганщины и расположенную рядом насосную станцию. Россияне, вероятно, ошибочно приняли эти ракеты-дроны за Ан-196 "Лютый", однако на самом деле это были именно "Пекло".
Ракета-дрон "Пекло" была официально представлена в начале декабря 2024 года. По заявленным характеристикам, он способен преодолевать до 700 км и разгоняться до 700 км/ч. Данные о массе боевой части не раскрывались.
"В то же время степень поражения здания прямо говорит, что она достаточна для таких целей. А упоминание о поражении и переправы прямо говорит о соответствующей точности", - отметили в издании.
Смотрите видео с украинской ракетой-дроном:
С момента первой презентации в декабре 2024 года украинская сторона сообщала о боевом использовании "Пекла", но доказательств не предоставляла. Сейчас применение этих ракет-дронов стало более массовым, что и позволило получить первые фото- и видеоподтверждения.
"Дело в том, что для появления такого подтверждения должен одновременно сойтись целый ряд факторов - сам результативный удар, наличие довольно большого обломка, который позволит провести идентификацию, наличие самого видео, которое будет активно распространено и замечено и в конце концов попадет в украинское инфопространство. И такое совпадение, на практике, обычно является результатом количества", - пояснили в Defense Express.
Ракета-дрон "Пекло" - что известно
Напомним, 6 декабря 2024 года ВСУ получили несколько десятков ракет-дронов "Пекло". Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что эти ракеты имеют дальность 700 км и скорость 700 км/ч, поэтому могут достигать Московской области, аэродромов стратегической авиации в Энгельсе, позиций Северного Кавказа, Ростовской и Краснодарского края, а также Новороссийска.
Силы обороны Украины получили первую партию украинских дронов-ракет "Пекло", которые способны уничтожать склады, технику и позиции россиян, в том числе и на территории РФ. Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что "Пекло" - это не просто дрон, а полноценная ракета с боевой частью примерно 30 кг и высокой скоростью.
Как сообщал Главред, в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло". Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерционное и GPS-наведение.
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