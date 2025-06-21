Украина запустит производство оружия за границей: Зеленский сделал заявление

Уже есть договоренности с рядом стран, сказал Владимир Зеленский.

https://glavred.info/war/ukraina-zapustit-proizvodstvo-oruzhiya-za-granicey-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-10675226.html Ссылка скопирована

Украина работает с союзниками, чтобы запустить производство вооружений на территориях их стран - Зеленский / Коллаж: Главред, фото 22-я отдельная механизированная бригада, УНИАН

Главное из заявления Зеленского:

Украина договорилась с Данией, Норвегией и ФРГ о производстве оружия

Украина хотела бы, чтобы союзники выделяли на помощь 0,25% от ВВП своих стран

Киев ведет переговоры с другими государствами о запуске оборонного производства для нужд Украины. Уже есть договоренности с Данией, Норвегией и Германией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает ТСН, он рассказал, что по данному вопросу также возможны договоренности с Британией и получен сигнал от Литвы.

видео дня

"Дания — номер один. Есть положительные договоренности с Норвегией, с Германией и после моей последней встречи в Канаде, наверное, с Британией. Есть сигнал от Литвы, они очень желают. Здесь еще важно, что мы говорим с частным сектором", - говорит президент.

По словам главы государства, в этом году оборонно-промышленный комплекс Украины профинансирован на 43 млрд долларов.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – часть Европы, поэтому Киев хотел бы, чтобы страны-партнеры выделяли в качестве помощи 0,25% от ВВП своих государств.

Военная помощь Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что в 2026 году Штаты сократят военную помощь Украине. По его словам, в Вашингтоне хотят урегулирования российско-украинской войны путем переговоров.

Украина готовится к сценарию, при котором США прекратят поставки средств противовоздушной обороны, сказали в Офисе президента. Заменить некоторые системы будет очень сложно.

Канада выделила Украине пакет военной помощи на сумму $1,48 млрд. Также Оттава ввела санкции против 200 судов так называемого теневого флота РФ.

Другие новости:

Что такое ТСН? ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред