США сокращает помощь Украине: в ISW и ОПУ назвали последствия для Киева

Кратко:

Недавно глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что расходы на помощь Украине в оборонном бюджете США на 2026 год будут сокращены. Такой шаг не только не приблизит мир, но и поощрит российского диктатора Владимира Путина продолжать войну против Украины.

Такое мнение высказали эксперты американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что во время выступления на слушаниях в Палате представителей американский министр обороны не раскрыл масштабы запланированных сокращений.

Вступить в конструктивные переговоры по завершению войны Россию могут заставить достижения украинских защитников на поле боя. В то же время сокращение помощи от Вашингтона может дать оккупантам преимущество.

"Сокращение помощи США Украине рискует дать России большее преимущество на поле боя и, вероятно, поощрит Путина продолжать войну и укрепит его веру в то, что Россия может завоевать Украину, что несовместимо с заявленной целью президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине", – добавляют аналитики Института изучения войны.

В свою очередь советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии "Радио Свобода" во время конференции GLOBSEC в Чехии, заявил, что Украина готовится к сценарию, при котором поставки систем противовоздушной обороны от США будут прекращены.

"Мы – в самой большой войне поколений, и в этой войне ни одна страна в одиночку не справится против России. Поэтому для нас важна поддержка и Европы, и Соединенных Штатов Америки", – отметил Камышин.

Советник Зеленского добавил, что сейчас Киев рассматривает варианты замещения критических видов вооружения – касается это в том числе средств ПВО. В то же время украинская власть признает, что заменить некоторые системы, которые поставляются Вашингтоном будет очень сложно.

"Вся команда сегодня работает над тем, чтобы эти решения были найдены", – отметил Александр Камышин.

Ранее Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по Украине. Трамп высказал мнение, что Украина якобы сама спровоцировала российские удары.

Напомним, Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ. Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.