"Очень эффективно": эксперт назвал оружие, которым можно уничтожать "Шахеды"

Ракеты легкомоторной авиации могут сбивать "Шахеды" на расстоянии до 5 км.

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Легкомоторная авиация может сбивать "Шахеды" / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Украинская легкомоторная авиация могла бы стать отличным средством для борьбы с "Шахедами". Легкие ракеты могут уничтожать цель на расстоянии 3-5 км. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

"Ракеты на это расстояние работают очень эффективно, особенно если они летят по горизонтали или сверху вниз. Они имеют встроенные самоликвидаторы: если не поразили цель, то самоликвидируются в воздухе, не долетая до зданий, что существенно снижает риск повреждений. Да, определенные обломки могут упасть, но они уже не нанесут значительного ущерба. Самое главное - не допускать, чтобы "шахеды" вообще залетали в город", - сказал Криволап.

В то же время он рассказал, что сейчас нет возможностей запускать "рой" беспилотников, чтобы уничтожать российские воздушные цели. Сейчас есть лишь отдельные экспериментальные разработки, которые позволяют запускать 6-10 беспилотников и обеспечивая взаимодействие между ними.

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"Относительно термина "рой" (swarm) - это не просто большое количество дронов. Это технология, которая позволяет беспилотникам обмениваться информацией между собой, координировать действия, выявлять цели, то есть действовать как единая система. Это уже совсем другой технологический уровень - развитие искусственного интеллекта, автономное управление, соответствующее сложное оборудование и высокая стоимость", - объяснил Криволап.

Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 июня РФ ударила по Украине ракетами и дронами - на Полтавщине гремели десятки взрывов. Ночью по всей Украине раздавался сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.

Также сообщалось, что РФ била кинжалами, баллистикой и БпЛА - в Украине прогремели десятки взрывов в ночь на 15 июня. Противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника.

Напомним, Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Кременчугу. Враг применил сложную тактику комбинированных ракетных ударов, что усложнило работу украинской противовоздушной обороны.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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