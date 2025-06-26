Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

Украинские КАБы применяют универсальные модули навигации, позволяющие достигать точности попадания до трех метров.

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КАБы могут сбрасываться с разных типов самолетов, что делает их незаменимыми в арсенале авиации / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

Украинские КАБы могут уничтожать многоэтажки и укрепления

Модернизированные советские авиабомбы получают управляемые модули

Точность КАБов достигает 3 метров на расстоянии до 60 км

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.

"Если говорим о девятиэтажном доме, два-три пролета стабильно. Для сравнения, баллистическая ракета с боеголовкой весом 450-480 кг может разрушить целый подъезд. При этом КАБ летит значительно медленнее баллистической ракеты. Это влияет на характер поражения, но не уменьшает их разрушительной способности", - отметил Нарожный в комментарии Фокусу. видео дня

Он также выделил специализированные бетонобойные авиабомбы, которые применяются для разрушения укреплений.

"Они имеют более прочный корпус из специальной стали и меньше взрывчатки. В отличие от них, обычные КАБы являются фугасными, с тонкими стенками, и взрываются при контакте. Они могут пробить 1-2 бетонных перекрытия, но не бункер. Именно поэтому россияне активно используют их против гражданской инфраструктуры. Они забрасывают КАБами каждое здание или укрепление в городе, который штурмуют", - пояснил эксперт.

По словам Нарожного, в Украине хранятся большие запасы советских авиабомб - десятки тысяч штук, которые модернизируют с помощью универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), превращающего обычные бомбы в управляемое оружие. Эксперт предполагает, что украинские разработчики вероятно скопировали этот модуль для собственного КАБа.

"Система навигации КАБов базируется на двух компонентах: инерционной системе (гироскоп) и коррекции по GPS. Это позволяет достичь точности попадания в пределах 3 метров на расстоянии до 60 км. Все зависит от антенны. Есть CRP-антенны, устойчивые к РЭБ, их стоимость зависит от количества каналов - 4, 8, 12 или 16. Стоимость российского УМПК может достигать 150 тыс. долларов, тогда как американский аналог от Boeing стоит 25-30 тыс. долларов, но последний менее устойчив к РЭБ", - подчеркнул Нарожный.

Также эксперт добавил, что КАБы могут сбрасываться с самолетов Су-24, Су-25, МиГ-29 или F-16, что делает их универсальными для применения в различных военных арсеналах.

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Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, в Украине активно продолжается разработка отечественного аналога российских планирующих авиабомб - КАБов. Бомба уже проходит испытания на Су-24, первые результаты признаны успешными.

Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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