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Украина создала оружие, которое бьет на 60 км, но есть нюанс: СМИ раскрыли детали

Руслана Заклинская
25 июня 2025, 20:12
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Нужно еще около 10 испытаний перед началом серийного производства, рассказали в КБ "Медоед".
Украина создала оружие, которое бьет на 60 км, но есть нюанс: СМИ раскрыли детали
Украина испытала собственный КАБ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • В Украине разрабатывают украинский КАБ
  • Бомбу уже испытали, она пролетела 60 км и поразила цель
  • Главная проблема - нехватка финансирования для завершения работ

В Украине активно продолжается разработка отечественного аналога российских планирующих авиабомб - КАБов. Бомба уже проходит испытания на Су-24, первые результаты признаны успешными. Об этом пишет Defense Express.

Новое оружие создает конструкторское бюро "Медоид", которое уже провело первые испытания - в частности, бомба была сброшена с самолета Су-24 в горизонтальном полете. Изделие уже осуществляет полет на расстояние 60 км и поражает цель. дальность хотят увеличить до 80 км и более.

видео дня

Особенности украинского КАБа

По данным издания, внешний вид разработки напоминает российский УМПК, однако начинка - полностью украинская. Для повышения устойчивости к радиоэлектронной борьбе планируют внедрить решения одной из ведущих французских компаний.

"Модуль планирования и управления под 500-кг бомбу - собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия. Модуль навигации свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний - чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Но есть еще некоторые детали, которые мы все же вынуждены ввозить из-за рубежа", - рассказал представитель КБ "Медоед" Олег Вострых.

Украинский КАБ уже осуществляет планирующий полет на 60 км и успешно поражает цель, что соответствует требованиям военных. Параллельно ведется работа над увеличением дальности до 80 км.

"Мы сейчас как раз на этапе испытаний. Испытательные сбросы осуществлялись с Су-24 пока с горизонтального полета. Они дали положительный результат. В частности, относительно дальности и системы сброса и планирования бомбы как таковой", - отметил Вострих.

Испытания проходят положительно - несколько сбросов с Су-24 уже подтвердили эффективность системы планирования и сброса. Однако перед началом серийного производства нужно провести еще около десяти испытаний, которые должны пройти экспертизу Министерства обороны.

Смотрите видео с испытанием украинского КАБа:

Главная проблема

В КБ "Медоид" действует Благотворительный фонд передовых технологий, который собирает средства на завершение испытательного цикла. Стоимость одного изделия составляет примерно 1,2 млн гривен (около 25 тысяч долларов).

"Фактически, сейчас вопрос средств - едва ли не основной сдерживающий фактор для завершения работ над этим проектом в его текущей версии перед началом серийного производства отечественного украинского КАБа", - отметили в КБ "Медоед".

В Минобороны уже согласовали тактико-технические требования, а потребность ВСУ в таких боеприпасах оценивается в не менее 100 единиц ежесуточно. Западные образцы (JDAM-ER, AASM Hammer, GBU-39/B SDB) не покрывают запрос полностью, что делает украинскую разработку критически важной. К тому же, она в разы дешевле, чем импортные аналоги.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБы / Инфографика: Главред

Отечественная баллистическая ракета - новости Украины

Как сообщал Главред, разработка первой украинской баллистической ракеты началась в мае 2022 года, а первое боевое применение состоялось уже в середине мая 2025-го.

По словам директора Центра исследований армии Валентина Бадрака, ракета преодолела около 300 км и уничтожила российский командный пункт, что стало свидетельством высокой эффективности новых отечественных оборонных технологий.

Также Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме этого, в Украине уже существует производство баллистических ракет с дальностью более 500 км, заявил генерал армии Украины Николай Маломуж. По его словам, КБ "Луч" и "Южное" способны создавать высокоточные ракеты с дальностью до 15 тыс. км.

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Что известно о Defense Express?

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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