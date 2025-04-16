Армия РФ сбросила на Херсон 4 КАБа и накрыла артиллерией: что известно

Кратко:
- РФ обстреляла Херсон КАБами и артиллерией
- Как минимум два человека пострадали
Утром в среду, 16 апреля, Херсон находится под артиллерийским обстрелом. Перед этим оккупанты скинули на город четыре КАБа. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, рассказывая о ситуации в городе, сам чуть не попал под вражески обстрел.
По его словам, в Таврическом районе после "прилетов" два человека пострадали.
"После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов, спасла наша херсонская земля. Армия РФ не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий этого обстрела", - рассказал Мрочко.
По словам Мрочко, в больницу доставлен 61-летний мужчина, получивший взрывную травму и обломочное ранение ноги в результате утреннего артобстрела Центрального района.
"Во время российской атаки он находился в квартире. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшему", - сообщил он в Telegram.
Смотрите видео - РФ обстреливает Херсон из РСЗО:
Начальник областной военной администрации Александр Прокудин утром 16 апреля сообщал, что российские войска атаковали Таврический микрорайон. Сначала он предупредил об авиаударе, позже - об обстреле РСЗО.
Позже Прокудин уточнил, что российские войска убили мужчину в Центральном районе Херсона.
"Из-за массированных вражеских ударов ранения, несовместимые с жизнью, получил херсонец среднего возраста. Соответствующие службы устанавливают личность погибшего", - говорится в сообщении.
По словам Мрочко, херсонец погиб около 6:30 утра в среду.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате атаки три человека пострадали.
Утром 14 апреля в Харькове раздался взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.
13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
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Что такое КАБ?
КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.
Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.
Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.
Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
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