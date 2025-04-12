"Потери среди волонтеров": в Херсоне дрон атаковал авто, есть погибший и раненые

Российские военные атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона.

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Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

Под обстрел попала машина волонтеров

Раненые находятся в больнице в среднем состоянии тяжести

В субботу, 12 апреля, российский дрон атаковал в Херсоне автомобиль с гражданскими, есть погибший и раненные. Об этом написал в Telegram начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

"Около 16.00 российские военные атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина... Еще два человека – ранены. Взрывные травмы, контузии и обломочные ранения получили мужчины, 30 и 49 лет", – написал он. видео дня

Прокудин отметил, что раненые находятся в больнице в среднем состоянии тяжести.

По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, под обстрел попала машина волонтеров.

"Снова имеем потери среди волонтеров... Российские террористы атаковали с дрона авто команды БФ "Справжні". 27-летний водитель погиб на месте. Двое мужчин 30 и 49 лет получили ранения", – сообщил он.

Мрочко поблагодарил волонтеров за их помощь жителям Херсонской общины, несмотря на непрерывный российский террор.

Ситуация на фронте - что известно

Главред со ссылкой на ISW рассказывал, какие территории Путин хочет "присвоить". Ранее лидер Кремля даже утверждал, что Николаевская и Харьковская области являются "исторически российскими землями".

В свою очередь майор ВСУ Владимир Омелян раскрыл, как Владимир Путин хочет осуществить блицкриг. По его словам, президент России слепо верит в возможность "последнего решающего удара".

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