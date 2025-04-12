Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет 'присвоить'

Ключевые тезисы:
- РФ не хочет идти на территориальные компромиссы в Украине
- Путин хочет добиться уступок от США на переговорах
- Кремль затягивает достижение мира в Украине
Страна-агрессор Россия продолжает демонстрировать нежелание идти на территориальные компромиссы в Украине на предстоящих переговорах. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В частности, аналитики вспомнили заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что, мол, президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на территориальные уступки. По словам министра, якобы "невозможно" возвращение Украины к границам 1991 года - международно признанным границам.
"Лавров пытался переложить вину за непримиримость России на Зеленского и вероятное плохое обращение Украины с русскоязычными в Украине. Кремль продолжает открыто демонстрировать свое нежелание идти на компромиссы и уступать оккупированные территории в Украине в рамках любых будущих мирных переговоров", - говорится в сообщении.
В ISW также добавили, что российский диктатор Владимир Путин даже требовал, чтобы Украина уступила территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы российскими войсками, и утверждал, что Николаевская и Харьковская области являются "исторически российскими землями".
"Российские власти продолжают пытаться добиться от Соединенных Штатов уступок в рамках текущих двусторонних американо-российских переговоров, одновременно задерживая достижение мира в Украине", - считают аналитики ISW.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке и главный переговорщик с россиянами Стив Уиткофф заявил, что передача России четырех украинских областей - самый быстрый способ закончить войну.
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о критическом годе в войне на фоне объявления о новом пакете помощи Украине.
В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают усилия, чтобы остановить войну России против Украины, и, по его словам, уже есть определенные положительные сдвиги в этом направлении.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
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