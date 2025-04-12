Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

Мария Николишин
12 апреля 2025, 08:50
1400
Путин даже утверждал, что Николаевская и Харьковская области являются "исторически русскими землями".
Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет 'присвоить'
Путин затягивает переговоры о мире / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • РФ не хочет идти на территориальные компромиссы в Украине
  • Путин хочет добиться уступок от США на переговорах
  • Кремль затягивает достижение мира в Украине

Страна-агрессор Россия продолжает демонстрировать нежелание идти на территориальные компромиссы в Украине на предстоящих переговорах. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики вспомнили заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что, мол, президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на территориальные уступки. По словам министра, якобы "невозможно" возвращение Украины к границам 1991 года - международно признанным границам.

видео дня

"Лавров пытался переложить вину за непримиримость России на Зеленского и вероятное плохое обращение Украины с русскоязычными в Украине. Кремль продолжает открыто демонстрировать свое нежелание идти на компромиссы и уступать оккупированные территории в Украине в рамках любых будущих мирных переговоров", - говорится в сообщении.

В ISW также добавили, что российский диктатор Владимир Путин даже требовал, чтобы Украина уступила территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы российскими войсками, и утверждал, что Николаевская и Харьковская области являются "исторически российскими землями".

"Российские власти продолжают пытаться добиться от Соединенных Штатов уступок в рамках текущих двусторонних американо-российских переговоров, одновременно задерживая достижение мира в Украине", - считают аналитики ISW.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке и главный переговорщик с россиянами Стив Уиткофф заявил, что передача России четырех украинских областей - самый быстрый способ закончить войну.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о критическом годе в войне на фоне объявления о новом пакете помощи Украине.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают усилия, чтобы остановить войну России против Украины, и, по его словам, уже есть определенные положительные сдвиги в этом направлении.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

08:55Политика
Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

08:50Война
РФ ночью ударила по Киеву: разрушен дом, в двух районах вспыхнули пожары

РФ ночью ударила по Киеву: разрушен дом, в двух районах вспыхнули пожары

07:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

Последние новости

09:48

Прорыв РФ в Сумской области: известно, есть ли у оккупантов шансы на успех

09:45

Роскошный сад гарантирован: названы лучшие растения для посадки вдоль дорожек

08:55

"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

08:50

Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

08:10

Как Китай может "сделать" Трампамнение

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
07:44

РФ ночью ударила по Киеву: разрушен дом, в двух районах вспыхнули пожарыФото

07:10

Где 3 различия между детьми: лишь единицы найдут их за 21 секунду

06:20

На магазинную больше не посмотрите: простой рецепт домашней французской горчицы

06:10

Как готовится сделка РФ-СШАмнение

Реклама
05:50

Супертест на IQ: найдите четыре яблока в листве за 5 секунд

05:20

Что такое "катма": лишь единицы знают правильное значение словаВидео

04:30

Можно ли святить только верхушки куличей: ответ священника

03:56

Лазарева суббота 2025: что категорически нельзя делать 12 апреля

03:33

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

02:37

РФ нацелилась на три области Украины: тревожный прогноз генерала ВСУ

02:36

Лунный календарь на 12 апреля: что может добавить проблем в этот день

02:18

Что можно сделать из старого дивана: самые практичные советы

01:38

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

00:48

Садоводов призвали посыпать газоны сахаром: эффект впечатляет

00:32

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

Реклама
11 апреля, пятница
23:55

"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

23:43

Даже почва не понадобится: как вырастить "бесконечный" лук из остатковВидео

23:26

В 6 раз выше, чем в прошлом году: украинцам накрутили цены на популярный овощ

22:38

Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

21:58

Вкладка в бутылке масла имеет секретное назначение: Сеть взбудоражило открытиеВидео

21:51

Анна Кошмал показала дочку: как выглядит малышка

21:38

Вымогательство чистой воды: СМИ узнали детали новой сделки США и Украины

21:03

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

20:51

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

20:18

ВСУ перебрасывают силы, готовясь к наступлению РФ: какие регионы в опасности

20:17

Кролик грызет собственную клетку: опытная хозяйка объяснила, почему и что делатьВидео

19:45

Аномальные снегопады парализовали юг: спасатели поразили кадрамиФото

19:10

Удары дронами за первую неделю апреля 2025: неожиданная статистикамнение

19:05

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

19:01

Евро взлетело до небес, а доллар катится вниз: каким будет курс с 14 апреля

18:48

Количество народных избранников может сократиться: Стефанчук дал комментарий

18:17

"Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой

18:09

Гросу вызверилась на режиссера, который сказал, что с ней тяжело работать

18:03

Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

17:50

Шансы на успех выше: инструктор назвал лучшее время для сдачи экзамена по вождению

Реклама
17:40

Украинцы могут получить денежную помощь: названы главные условия и сроки

17:32

Москва в гневе: юный украинец отказался пожимать руку российскому спортсмену

16:52

Украинцы узнали цены на газ на лето-2025: сколько придется платить

16:45

Не просто краска: что означают цветные метки и цифры на деревьях

16:45

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

16:39

Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен

16:23

Бьют КАБами и артиллерией: россияне активно давят на "горячем" направлении

16:23

Гонорары с шестью нулями: актер из РФ подписал контракт с агентством Голливуда

16:13

5 самых точных признаков: как кошка показывает присутствие негатива в доме

16:06

Состоится ли повышение минималки в 2025 году: подробности

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять