Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

Режим прекращения огня не даст возможности закончить войну.

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Только окончательный акт капитуляции станет "точкой" в войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: 78 ОДШП, x.com/presidentaz

Что сказал Алиев:

Война в Украине закончится после подписания капитуляции одной из сторон

Перспектив для мира между Украиной и Россией нет

Азербайджан стоит на стороне Киева

Режим прекращения огня позволит перегруппировать, мобилизовать новые силы и начать войну заново. Зато только подписание акта капитуляции одной из сторон закончит войну в Украине.

Как пишет Central Asia Media, об этом заявил президент Азербайджана Альхам Алиев. По его словам, пока нет никаких перспектив для установления справедливого мира между Украиной и страной-агрессором Россией.

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Причиной этого является то, что РФ объявила временно оккупированные территории Украины "своими" и не планирует менять свою позицию. В то же время Украина не готова отказаться от своей земли. Но в такой ситуации перемирие, по мнению Алиева, не способно решить проблему.

"Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран", - отметил он.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что его страна всегда была и есть на стороне Украины в вопросе этой полномасштабной войны.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что вопрос завершения войны в Украине состоит из плана A и плана Б. До тех пор, пока не будет решен первый вопрос, переход ко второму - невозможен.

Впоследствии, как писал Главред, Рубио заявил, что прекращение войны в Украине возможно лишь при условии согласия всех участников конфликта. Он подчеркнул, что условия должны быть приемлемыми для каждой из сторон.

Накануне стало известно, что в отчете Международного валютного фонда говорилось о том, что война в Украине может закончиться в последние месяцы 2025 года. Однако "риски остаются исключительно высокими".

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Кто такой Ильхам Алиев? Ильхам Алиев - азербайджанский государственный деятель и политик. Президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник Гейдара Алиева - третьего президента Азербайджана, занимавшего свой пост с 1993 по 2003 год. Становился президентом Азербайджана по результатам выборов 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 годов, пишет Википедия.

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