Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

Что сказал Алиев:
- Война в Украине закончится после подписания капитуляции одной из сторон
- Перспектив для мира между Украиной и Россией нет
- Азербайджан стоит на стороне Киева
Режим прекращения огня позволит перегруппировать, мобилизовать новые силы и начать войну заново. Зато только подписание акта капитуляции одной из сторон закончит войну в Украине.
Как пишет Central Asia Media, об этом заявил президент Азербайджана Альхам Алиев. По его словам, пока нет никаких перспектив для установления справедливого мира между Украиной и страной-агрессором Россией.
Причиной этого является то, что РФ объявила временно оккупированные территории Украины "своими" и не планирует менять свою позицию. В то же время Украина не готова отказаться от своей земли. Но в такой ситуации перемирие, по мнению Алиева, не способно решить проблему.
"Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран", - отметил он.
Президент Азербайджана также подчеркнул, что его страна всегда была и есть на стороне Украины в вопросе этой полномасштабной войны.
Окончание войны в Украине - последние новости
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что вопрос завершения войны в Украине состоит из плана A и плана Б. До тех пор, пока не будет решен первый вопрос, переход ко второму - невозможен.
Впоследствии, как писал Главред, Рубио заявил, что прекращение войны в Украине возможно лишь при условии согласия всех участников конфликта. Он подчеркнул, что условия должны быть приемлемыми для каждой из сторон.
Накануне стало известно, что в отчете Международного валютного фонда говорилось о том, что война в Украине может закончиться в последние месяцы 2025 года. Однако "риски остаются исключительно высокими".
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Кто такой Ильхам Алиев?
Ильхам Алиев - азербайджанский государственный деятель и политик. Президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.
Сын и преемник Гейдара Алиева - третьего президента Азербайджана, занимавшего свой пост с 1993 по 2003 год.
Становился президентом Азербайджана по результатам выборов 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 годов, пишет Википедия.
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