В НАТО предупредили, что РФ может спровоцировать всемирное отключение интернета

Крупные мировые компании обратились к НАТО и ЕС с целью защитить сети от возможных диверсий РФ.

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Безопасность всемирной сети под угрозой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, kremlin.ru

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Россия несколько раз атаковала подводные кабели в Балтийском и Северном море

Компании просят защитить сети для избежания интернет-блэкаута по всему миру

Страна-агрессор Россия может осуществить атаку на подводные кабели своим теневым флотом, в результате чего во всем мире может произойти отключение интернета. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на руководителей оборонных служб НАТО.

Телекоммуникационные гиганты, такие как Vodafone, O2 Telefonica и Orange опасаются, что критически важная сеть подводных кабелей беззащитна перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, поэтому они обратились к Великобритании, НАТО и Евросоюзу с предупреждением. После ряда российских атак на линии передачи данных компании просят принять соответствующие меры.

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"Последствия повреждения подводных кабелей распространяются далеко за пределы Европы, потенциально влияя на глобальную интернет- и энергетическую инфраструктуру, международную связь, финансовые операции и критически важные услуги во всем мире", - говорится в открытом письме компаний к руководителям оборонных служб.

Также они отмечают, что более 500 кабелей используются для передачи около 95% всех международных данных. Они пересекают морское дно, но их удаленное расположение затрудняет их защиту. Сейчас еще есть возможность защитить эти сети для общего будущего мирового сообщества.

Заметим, что источники в оборонном ведомстве заявляют о том, что уже были зафиксированы несколько диверсий, в которых обвиняют теневой флот Кремля, хотя сама РФ отрицает любую причастность.

"Подавляющее большинство атак произошло в Балтийском море, где с октября 2023 года было повреждено 11 подводных кабелей. Подобные перебои произошли и в Северном море", - пишет издание.

Диверсии России на объектах подводной мировой инфраструктуры

Напомним, Главред писал, что россиянам очень не нравится тот факт, что Балтийское море стало морем НАТО - это невыгодная для них военно-стратегическая ситуация. РФ неоднократно проводила диверсии на линиях связи, а это подводные кабели, газопроводы, интернет- и телефонные сети.

Ранее сообщалось, что Россия пытается воспользоваться уязвимыми местами подводной мировой инфраструктуры, в частности трубопроводами и кабелями электропередач, в рамках своей "гибридной войны". И именно поэтому безопасность миллиарда жителей Европы и Северной Америки находится под угрозой.

Накануне также у представителей НАТО возникли подозрения относительно причастности России к минированию критически важной подводной инфраструктуры Европейского Союза в Северном море.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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