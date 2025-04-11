Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В НАТО предупредили, что РФ может спровоцировать всемирное отключение интернета

Анна Косик
11 апреля 2025, 13:56
456
Крупные мировые компании обратились к НАТО и ЕС с целью защитить сети от возможных диверсий РФ.
Путин, интернет
Безопасность всемирной сети под угрозой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, kremlin.ru

Главное:

  • Россия несколько раз атаковала подводные кабели в Балтийском и Северном море
  • Компании просят защитить сети для избежания интернет-блэкаута по всему миру

Страна-агрессор Россия может осуществить атаку на подводные кабели своим теневым флотом, в результате чего во всем мире может произойти отключение интернета. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на руководителей оборонных служб НАТО.

Телекоммуникационные гиганты, такие как Vodafone, O2 Telefonica и Orange опасаются, что критически важная сеть подводных кабелей беззащитна перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, поэтому они обратились к Великобритании, НАТО и Евросоюзу с предупреждением. После ряда российских атак на линии передачи данных компании просят принять соответствующие меры.

видео дня

"Последствия повреждения подводных кабелей распространяются далеко за пределы Европы, потенциально влияя на глобальную интернет- и энергетическую инфраструктуру, международную связь, финансовые операции и критически важные услуги во всем мире", - говорится в открытом письме компаний к руководителям оборонных служб.

Также они отмечают, что более 500 кабелей используются для передачи около 95% всех международных данных. Они пересекают морское дно, но их удаленное расположение затрудняет их защиту. Сейчас еще есть возможность защитить эти сети для общего будущего мирового сообщества.

Заметим, что источники в оборонном ведомстве заявляют о том, что уже были зафиксированы несколько диверсий, в которых обвиняют теневой флот Кремля, хотя сама РФ отрицает любую причастность.

"Подавляющее большинство атак произошло в Балтийском море, где с октября 2023 года было повреждено 11 подводных кабелей. Подобные перебои произошли и в Северном море", - пишет издание.

Диверсии России на объектах подводной мировой инфраструктуры

Напомним, Главред писал, что россиянам очень не нравится тот факт, что Балтийское море стало морем НАТО - это невыгодная для них военно-стратегическая ситуация. РФ неоднократно проводила диверсии на линиях связи, а это подводные кабели, газопроводы, интернет- и телефонные сети.

Ранее сообщалось, что Россия пытается воспользоваться уязвимыми местами подводной мировой инфраструктуры, в частности трубопроводами и кабелями электропередач, в рамках своей "гибридной войны". И именно поэтому безопасность миллиарда жителей Европы и Северной Америки находится под угрозой.

Накануне также у представителей НАТО возникли подозрения относительно причастности России к минированию критически важной подводной инфраструктуры Европейского Союза в Северном море.

Больше новостей:

Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз НАТО новости Великобритании Владимир Путин Vodafone Россия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления в Украине

Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления в Украине

14:32Синоптик
Украинцев предупредили о вероятности повышения налогов: в Раде назвали сроки

Украинцев предупредили о вероятности повышения налогов: в Раде назвали сроки

14:12Экономика
В НАТО предупредили, что РФ может спровоцировать всемирное отключение интернета

В НАТО предупредили, что РФ может спровоцировать всемирное отключение интернета

13:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

В Украине меняют правила мобилизации студентов и преподавателей - кто потеряет бронь

В Украине меняют правила мобилизации студентов и преподавателей - кто потеряет бронь

Последние новости

15:03

Бывшая жена Петросяна сбежала из России, прихватив миллионы

15:01

Догадываются единицы: что означает кнопка с буквой "А" на панели в авто

15:01

Какие бы были зарплаты в Риме на современные деньги: ученые сделали исследование

15:00

Курс евро в Украине резко подскочил: как изменилась ситуация на рынке

14:59

Суперфрукт №1 для похудения: килограммы уйдут незаметно

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:56

Неожиданное "падение" цен: в Украине резко подешевел базовый продукт

14:35

Сложная загадка для самых умных: надо найти мышь за 5 секунд

14:32

Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления в Украине

14:31

Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

Реклама
14:12

Украинцев предупредили о вероятности повышения налогов: в Раде назвали сроки

13:56

В НАТО предупредили, что РФ может спровоцировать всемирное отключение интернета

13:54

Цена продолжает лететь в пропасть: в Украине дешевеет незаменимый овощ

13:52

Что нужно сделать в Лазареву субботу 12 апреля: приметы и день ангела

13:49

Легендарная украинская актриса рассказала о смерти мужа - что случилось

13:31

В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВЛК - что известно

13:26

Россия ответила на предложение о перемирии ракетами и дронами - МИД

13:17

От Порошенко требуют отреагировать на слова его соратника, одобряющего убийство русскими украинцев и их детей

13:06

Британия тайно отправляла своих военных в Украину: СМИ раскрыли цель миссии

13:02

Россия манипулирует переговорами с США: в ISW рассказали подробности

12:52

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках бильярдиста за 23 секунды

Реклама
12:50

Как тарифная война отразится на Украине: Золотарев назвал главную опасность

12:45

Жилищные субсидии назначают круглый год: украинцам назвали, на что рассчитывать

12:40

Критический год: в Британии вышли с заявлением по поводу войны в Украине

12:27

Системы ПВО и ракеты для Patriot: Германия объявила о новом пакете помощи

12:26

Какие 3 ежедневные привычки приводят к появлению плесени дома: как избежать проблемы

12:19

Не Третья мировая: к какой опасности приведут пошлины Трампа в отношении Китая

12:05

РФ может заключить сделку с США до 9 мая: в Эстонии бьют тревогу

11:57

Цены полетели вниз: популярный в Украине овощ неожиданно подешевел на 26%

11:56

Оккупанты атаковали жилой дом на Житомирщине: подробности

11:53

Популярному американскому актеру диагностировали смертельное заболевание

11:46

"Это был пожар": Тина Кароль пришла на шоу в платье без "верха"

11:34

Мобилизация в Украине: эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно

11:30

Американская киноакадемия начнет вручать "Оскар" в новой номинации

11:12

Украину засыпало снегом в апреле: где заблокированы дороги, а люди без светаФото

11:11

Курс доллара на Пасху: прогноз изменений на межбанке и в обменниках

11:07

Враг может усилить наступление на Сумщине и Харьковщине: военный назвал сроки

11:07

Есть ли российские военные на территории Сумщины: что говорят местные власти

11:00

Ударит сильное тепло: стала известна погода на Пасху

10:36

Спецпредставитель Трампа летит в РФ для встречи с Путиным - о чем будут говорить

10:35

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

Реклама
10:34

Пюре будет намного вкуснее: один ингредиент придаст блюду глубины

10:28

Вещи станут белоснежными: одно простое средство поможет отбелить одежду от желтизныВидео

10:16

"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

10:02

"Очень много денег": вскрылась правда о деятельности Потапа

09:59

Наступление уже началось: РФ хочет окружить крупный областной центр

09:49

В Госдепе США назвали главную тему переговоров с Россией

09:48

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогахФото

09:19

Что съесть на ночь для спокойного сна: эти продукты работают лучше снотворного

09:15

Затея Трампа выходит из-под контроля: в мире разразится новая войнамнение

09:13

Гороскоп на завтра 12 апреля: Львам - счастливые моменты, Скорпионам - радость

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять