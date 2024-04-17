РФ ищет уязвимые места, под угрозой 1 млрд человек: в НАТО предупредили об опаности

РФ использует уязвимостями подводной инфраструктуры - трубопроводами и кабелями электропередач - в ведении своей "гибридной войны", считают в НАТО.

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В НАТО отметили, что страна-агрессор РФ также разработала ядерные подлодки для работы под водой. / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия пытается воспользоваться уязвимыми местами подводной мировой инфраструктуры, в том числе трубопроводами и кабелями электропередач, в рамках своей "гибридной войны". И именно поэтому безопасность миллиарда жителей Европы и Северной Америки находится под угрозой. Об этом заявил заместитель командующего Военно-морским командованием ОВС НАТО (Marcom) вице-адмирал Дидье Малетер, сообщает британское издание The Guardian.

Офицер пояснил, что сеть подводных кабелей и труб, от которых зависят энергоснабжение и связь Европы, не была построена с учетом угроз со стороны Кремля и других противников НАТО.

"Мы знаем, что россияне разработали много средств гибридной войны под водой, чтобы взорвать европейскую экономику из-за кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша экономика под водой находится под угрозой", – сказал Малетер.

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Офицер добавил, что страна-агрессор РФ также разработала ядерные подлодки для работы под водой. Учитывая это, члены НАТО наверняка объединяют усилия для противостояния угрозам.

В The Guardian пояснили, что соответствующие комментарии представителя НАТО появились после двух инцидентов, связанных с подозрением в диверсии на газопроводах в Балтийском море за последние 18 месяцев – сначала на "Северном потоке 1", а потом и на "Северном потоке 2" в сентябре 2022 года. Затем диверсия произошла на "Балтийском газопроводе" в октябре прошлого года. Несмотря на масштабные расследования, проведенные несколькими государствами, оба дела остаются нераскрытыми, хотя Финляндия заявила в декабре, что "все указывает" на то, что китайское судно намеренно повредило "Балтийский поток" якорем.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Малетер отметил, что с тех пор, как под водой была построена важная инфраструктура, эта среда претерпела значительные изменения. И инженеры при строительстве, естественно, не учли вероятность гибридной войны.

"Более 90% интернета находятся под водой. Все наши связи между США, Канадой и Европой проходят по дну моря, поэтому есть много уязвимых мест", –подытожил Малетер.

Риск войны России и НАТО

Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России для правительства, в котором прогнозируется, что с 2026 года Россия может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса.

В разведке Эстонии заявили, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNBC от 20 марта подчеркнул, что Путин активизирует усилия по переводу экономики России на военные рельсы, чтобы иметь возможность напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 году.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 9 февраля, что новые разведывательные данные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, это быстрее, чем оценивало НАТО в 2023 году.

В январе немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера уже писало о том, что Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. В документе подробно излагался возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Позже сообщалось, что Bild опубликовало сценарий, который в НАТО считают базовым. Однако есть еще один – потенциальный захват агрессором Россией шведского острова Готланд, писало издание Redaktionsnetzwerk Deutschland. Второй сценарий предусматривает агрессию против стран Балтии. В Альянсе опасаются первого варианта развития событий.

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