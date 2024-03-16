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Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

Юрий Берендий
16 марта 2024, 12:37обновлено 16 марта, 13:20
В секретном отчете немецких спецслужб отмечается, что Россия осуществляет подготовительные мероприятия, которые могут указывать на возможную войну против НАТО.
Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ
Спецслужбы Германии сообщили об угрозе нападения РФ на НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России для правительства, в котором прогнозируется, что с 2026 года Россия может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале издания Business Insider, сообщает Европейская правда.

По данным анализа, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывают реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание производства вооружений.

Это может привести к удвоению Россией своей военной мощи в течение следующих пяти лет по сравнению с сегодняшним днем, особенно в области обычных вооружений, говорится в секретном отчете.

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"Уже нельзя исключать", что Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО "с 2026 года", например в странах Балтии или Финляндии", - цитирует отчет Business Insider.

Отмечается, что спецслужбы ФРГ до этого не делали публично таких конкретных заявлений.

В материале Business Insider отмечается, что в штаб-квартире НАТО тоже обеспокоены из-за активного роста военных возможностей и мощностей страны-агрессора России, однако там считают, что это не обязательно закончится войной РФ против Альянса.

Издание цитирует оценку американских спецслужб, которые утверждают, что в среднесрочной перспективе не видят угрозы нападения России на НАТО и считают, что российским вооруженным силам понадобится от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую они имели до вторжения в Украину.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Угроза войны России против НАТО

Россия, вероятно, готовится к конфликту с НАТО, который может возникнуть в течение следующих 10 лет. Об этом сообщили в разведке Эстонии.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный подчеркнул, что единственным основанием для войны России с НАТО может быть потребность Путина в поддержке своей легитимности, поскольку частью этой легитимности является миф о непрерывной борьбе России с Западом. Однако он также отметил, что сейчас для России нет предпосылок для такого конфликта.

Российская Федерация проявляет готовность к противостоянию с НАТО в долгосрочной перспективе. Несмотря на значительные усилия, вложенные в войну с Украиной, страна-агрессор сохраняет ресурсы и для возможного конфликта с Альянсом в регионе Балтийского моря. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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война в Украине НАТО
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